El presidente indicó que por parte del Gobierno habrá respeto y no se actuará con violencia

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a que las marchas feministas que se desarrollará el día 8 de marzo, así como el paro del 9 se lleven a cabo de manera pacífica.

En conferencia de prensa, el mandatario federal indicó que por parte de su Gobierno habrá respeto y no se actuará con violencia por las movilizaciones, en el marco del "Día Internacional de la Mujer Trabajadora" 2020, porque "ya no hay Estado represor".

El día 8 de marzo, se realizará una marcha en los estados y en la CDMX, donde partirá del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino, realizando una parada en la Antimonumenta, frente al Palacio de Bellas Artes.

En tanto, el 9 de marzo, tendrá lugar el paro nacional de mujeres, el cual es una propuesta creada por colectivos feministas con el que se busca que las mujeres no realicen ninguna actividad ese lunes.

Derecho a disentir procurando que no haya violencia

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que quienes participen en las movilizaciones, mujeres y hombres, sea de manera respetuosa a todas las expresiones y corrientes del pensamiento y que haya libre manifestación de ideas.

Pidió garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir procurando que no haya violencia. "Es una recomendación muy respetuosa", señaló.

"Que no haya violencia, que se opte por la no violencia, la resistencia civil pacífica siempre, no a la violencia" AMLO. Presidente de México

AMLO sostuvo que por parte del gobierno no habrá violencia porque "ya no hay Estado represor" y se respetarán todas las movilizaciones.

Megamarcha feminista

El domingo 8 de marzo, los colectivos feministas y organizaciones civiles en la Ciudad de México y en los estados realizarán la Mega Marcha Feminista en el marco del "Día Internacional de la Mujer Trabajadora" 2020.

La Asamblea Feminista Autónoma e Independiente de México (AFAI) informó que en la capital el contingente comenzará a avanzar a las 14:00 horas.

La movilización saldrá del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino y se hará una parada en la Antimonumenta, frente al Palacio de Bellas Artes.

Por su parte, la Coordinación 8M dio a conocer que la concentración de mujeres dará comienzo a las 13:30 horas en la explanada del Monumento a la Revolución.

Objetivos de la marcha feminista

De acuerdo con la Asamblea Feminista Latinoamericana, uno de los colectivos que organiza y hace la invitación a sumarse a la marcha del próximo 8 de marzo, indica que los objetivos de la movilización son: