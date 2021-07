Jorge Ramos ofendió a mexicanos con altanería ante AMLO: Alejandro Solalinde

México.- El sacerdote Alejandro Solalinde estalló en contra del periodista Jorge Ramos por su supuesta “insolencia” en el intercambio que protagonizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera del viernes 12 de abril.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el también activista defensor de los Derechos Humanos acusó a Ramos de ser altanero y agresivo con el titular del Ejecutivo Federal y consideró que su conducta fue una ofensa para el pueblo de México.

Por otra parte, Solalinde calificó la actitud y temple de López Obrador como admirable e incluso cuestionó que el comunicador no haya cuestionado así a otros expresidentes de México, aunque en 2008 Ramos le realizó una entrevista a Carlos Salinas de Gortari donde el tono de confrontación volvió a imponerse.

La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio. Porqué no le habló así a los presidentes corruptos anteriores? Admirable AMLO!

Horas más tarde, y ante respuesta a algunas críticas, Solalinde reiteró su respeto a la libertad de expresión en México y aclaró que su disgusto fue con "las formas" del galardonado periodista de Univisión.

No cuestiono ni la libertad de expresión, ni el cuestionamiento que podemos hacer. Siempre he tenido respeto a periodistas y comunicadores a quienes considero aliados. No, no es el qué, sino el cómo de Jorge Ramos. Uno puede ser firme sin ser agresivo. El respeto es para todos.