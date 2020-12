El oftalmólogo Alejandro Silva, dijo que todo el personal del hospital fue vacunado contra el Covid-19.

México.- El oftalmólogo Alejandro Silva se defendió de las críticas que recibió en redes sociales por recibir la vacuna contra del coronavirus Covid-19 pese a que no es personal sanitario de atención prioritaria contra la enfermedad infecciosa.

El médico dijo sentirse “sorprendido” por las reacciones generadas: “no lo vi venir”, reconoció en entrevista con Adela Micha para El Heraldo de México, donde explicó que trabaja para el Hospital Central Militar en la Ciudad de México (CDMX), que funcionara como centro Covid-19.

El oftalmólogo explicó que en el hospital no se ha dejado de otorgar atención a otras enfermedades, sobre todo a pacientes que requieren cirugías o consultas: “no he parado de trabajar en la pandemia, he cubierto la consulta del servicio de glaucoma ”, expuso.

“El caso es que sí estoy en contacto directo con pacientes Covid aunque no lo parezca” Alejandro Silva. Médico oftalmólogo

Oftalmólogo revela que todo el personal fue vacunado contra Covid-19

De acuerdo con el médico oftalmólogo, la mayoría de sus pacientes son personas que tienen más de 50 o 60 años de edad, entre los que se encontrarían pacientes asintomáticos aunque carezcan de diagnóstico, además de que la exploración se realiza a 10 o 15 centímetros del rostro de cada paciente.

Alejandro Silva añadió que si llegara a ser portador asintomático, corre el riesgo de transmitir el virus. Señaló que todo el personal médico del hospital incluso quienes no son de atención prioritaria, el personal administrativo y de intendencia fue vacunado tras ser inscrito en una lista con sus datos: “yo seguí los protocolos”.

El oftalmólogo dijo que no considera que el Hospital Central Militar haya cometido un error en la implementación del protocolo dado que existe un riesgo de la propagación del Covid-19.