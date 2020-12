Alejandra Frausto se disculpa con comunidad cultural

Alejandra Frausto anunció la conformación de un nuevo grupo de diálogo y construcción con agentes culturales.

México.- La titular de la Secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, se disculpó con la comunidad cultural por chat para "desactivar colectivos".

La disculpa a la comunidad cultural la ofreció hoy 7 de diciembre Alejandra Frausto, en reunión con medios de comunicación, en la que anunció la conformación de un nuevo grupo de diálogo y construcción con agentes culturales.

"El diálogo libre y respetuoso es el camino para un programa cultural más justo y democrático" Alejandra Frausto

Esta mañana en reunión con medios de comunicación,ofrecí una disculpa a la comunidad cultural y anuncié la conformación de un nuevo grupo de diálogo y construcción con agentes culturales. El diálogo libre y respetuoso es el camino para un programa cultural más justo y democrático pic.twitter.com/pk6N91xQ81 — Alejandra Frausto (@alefrausto) — Alejandra Frausto (@alefrausto) December 7, 2020

Alejandra Frausto y el chat para "desactivar colectivos"

Alejandra Frausto ofreció una disculpa a los colectivos de artistas independientes (comunidad cultural) por la conversación en WhatsApp nombrada “Desactivación de colectivos”.

Diversas críticas y cuestionamientos se dieron sobre Frausto luego de que se filtrara el chat 'Desactivación colectivos' que se transmitió por error al finalizar una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Cultura y representantes de 11 organizaciones de promotores culturales y creadores.

En un comunicado, la secretaria dijo desconocer ese chat interno y señaló que ya despidieron a las dos personas que lo crearon, aunque no dijo si habrían sanciones administrativas.

"Quiero ser muy clara en una disculpa pública acerca de ese nombre, de ese grupo de WhatsApp, nada más ajeno a nuestra manera de construir y de pensar" Alejandra Frausto

Frausto anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo, integrado por otros funcionarios que estarán encabezados por Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, con la finalidad de que dialoguen con los 11 colectivos ofendidos.

Abundó que ese equipo es para que se conformen las mesas de trabajo, que no se deshaga el terreno andado y "que logremos un diálogo constructivo".

Insistió en que no tenía conocimiento de que existía ese grupo, con ese nombre "y eso no quiere decir que no tenga responsabilidad sobre las acciones que se tienen que tomar".

Alejandra Frausto Guerrero no informó sobre el nombre y cargo de los funcionarios destituidos, y si habrá alguna investigación a nivel de la Secretaría de la Función Pública para sancionar a los involucrados.