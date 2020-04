Advierte Profeco de multas de hasta 3 mdp a quienes abusen del precio de la tortilla

Procurador del Consumidor dice que el abasto del maíz está garantizado, por lo que nada justifica el aumento en el precio de este insumo básico

México.- Tras garantizar el abasto de maíz blanco con el que se producen las tortillas en México, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield Padilla, advirtió que a los tortilleros que abusen se les aplicarán multas del orden de los 3 millones de pesos .

“El abasto de maíz blanco está garantizado para nuestro país, no hay ninguna razón que justifique subir el precio a la tortilla. Si los establecimientos aumentan los precios, presenta tu denuncia con nosotros en [email protected] Ricardo Sheffield Padilla

El funcionario afirmó en un video en redes sociales que le hicieron un requerimiento de información al Grupo Industrial Maseca sobre las 17 plantas que en el país producen harina de maíz nixtamalizado y dijo que les dieron pruebas de que no han aumentado sus precios y no los van a aumentar.

“Hicimos un requerimiento de información y apercibiento al Grupo Industrial Maseca, el más importante en todo el país, 17 plantas que producen harina de maíz nixtamalizado y tenemos las pruebas de que no han aumentado los precios y no los van a aumentar” Ricardo Sheffield Padilla

Por lo anterior Sheffield Padilla y porque tampoco ha subido el maiz blanco, los tortilleros no tienen pretexto para subir los precios de ese insumo básico de la cansta mexicana que es la tortilla.

“Entonces los tortilleros no tienen pretexto, porque tampoco ha subido el maíz blanco. El maíz blanco se cocechó de noviembre a enero de este año. Fueron más de 16 mil toneladas acopiadas, por lo que está garantizado el abasto porque en México producimos más maíz blanco del que nos comemos” Ricardo Sheffield Padilla

En cuanto al acopio de maíz blanco, afirmó que este año se cocechó más maíz del que México consume, ya que se levantaron 16 mil toneladas de ese grano.

“En consecuencia no hay pretexto para los tortilleros que no respeten el precio promedio de 15.50 máximo (por kilo de tortilla. Aunque en muchas partes del país el precio es más bajo, como lo hemos constatado y lo vamos a seguir constatando en toda la República Mexicana” Ricardo Sheffield Padilla

El funcionario federal puntualizó categórico que no hay pretexto para que los tortilleros no respeten el precio promedio de 15.50 pesos como máximo por kilo de tortillas, aunque, dijo, en algunas regiones el precio es aún más barato.

“Porque si una tortillería “se pasa de rosca”, si abusa en el precio le vamos a aplicar una multa de 3 millones de pesos y si eso no es suficiente a las 24 horas vamos a volver a cerrar la tortillería y a tomar la mercancía y el control de la tortillería. No estamos jugando, es con la ley en la mano no vamos a permitir abusos. Seamos solidarios, eso es lo que ocupa México, que todos seamos solidarios, no abusivos” Ricardo Sheffield Padilla

Sheffield Padilla dijo que él mismo se ha unido a los más de 400 inspectores de Profeco que alrededor del país inspeccionan a diario para evitar abusos de los comerciantes.