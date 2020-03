“No me podía quedar callada”: Frida Guerrera por agresión en mañanera de AMLO

La activista pidió no desviar la atención del objetivo que es justicia para las víctimas de violencia feminicida.



México.- La activista Frida Guerrera explicó que su reacción frente a la agresión que recibió durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por parte de Marco Olvera, enviado del medio Bajo Palabra, fue porque no podía quedarse callada y lamentó que la atención se desviará del objetivo principal de exigir justicia por las víctimas de violencia feminicida.

En entrevista con Denise Maerker en Atando Cabos, Guerrera resaltó que dejando a un lado la discusión y señalamiento de financiamiento ilegal detrás del paro nacional de mujeres del 9 de marzo, ella acudió a la conferencia del mandatario para continuar con la exigencia de la creación de una fiscalía especializada en feminicidios y erradicar la violencia contra las mujeres.

“No me podía quedar callada, lamentablemente se perdió el objetivo principal que es visibilizar a las familias que aún no tienen justicia por feminicidios y este sujeto (Marco Olvera) no sabe ni quién soy y pide algo tan delicado fuera de contexto”. Frida Guerrera

La activista refirió que este tipo de agresiones provocan mensajes de odio en su contra a través de redes; y también lamentó que no haya un pronunciamiento por parte de Presidencia sobre lo ocurrido en la conferencia, específicamente sobre el señalamiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Marco Olvera y el paro del 9 de marzo.

Frida Guerrera confrontó a Marco Antonio Olvera, reportero de Bajo Palabra, quien le preguntó a López Obrador si la Unidad de Inteligencia Financiera investigará a Frida y otros políticos porque “están muy interesados en impulsar el Día sin Mujeres ” pic.twitter.com/bRF0FpP60Y — Denise Maerker (@DeniseMaerker) March 4, 2020

“Luego de que respondí la agresión, otra vez están diciendo que la violenta es la mujer, que por qué me levanté y lo confronté pero frente a esto, no nos podemos quedar calladas. Seguiremos con el compromiso concreto de exigir políticas públicas para erradicar la violencia feminicida”. Frida Guerrera

¿Qué pasó en la mañanera de hoy?

Durante la conferencia del presidente AMLO de hoy 4 de marzo , un supuesto periodista que se identificó como Marco Olvera pidió al titular de la UIF, Santiago Nieto, investigar quién financia el movimiento feminista y la protesta del paro nacional. Él, sin ningún fundamento, nombró a Felipe Calderón, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo y a Frida Guerrera, entre otros.

Al finalizar la mañanera, la activista -que acompaña casos de feminicidio en todo el país- confrontó a Olvera y le dijo que ella no es funcionaria pública como para que sea investigada por la UIF. Además refirió que no apoya el paro de mujeres el 9 de marzo y que su labor no es financiada por ningún grupo de poder político.

“Aprende a respetar. Cómo te atreves a incluir mi nombre si ni siquiera me conoces. Cómo te atreves a sugerir que me investiguen, investígame tú y si no, renuncia a tu cargo y pide una disculpa a tu medio. No voy a rebajarme al nivel de un macho como tú”. Frida Guerrera

En los videos que circulan por redes sociales sobre la discusión, se observa que Guerrera le advirtió al trabajador de Bajo Palabra, que no vuelva a mencionar su nombre y que tome esos argumentos como una respuesta a la sugerencia de investigación en su contra. Antes, la activista había dicho que este tipo de señalamientos ponen en riesgo su actividad profesional y hasta su propia vida.

¿Qué respondió Santiago Nieto a la solicitud contra Frida Guerrera?

Sobre la solicitud de investigación de Marco Olvera contra Frida Guerrera, Santiago Nieto desestimó la petición. Además explicó que la UIF tienen dos procesos principales para investigar el uso de recursos ilegales y que hasta ahora no hay nada contra las personas que se nombraron.

Sobre el paro convocado para el lunes 9 de marzo, consideró que la protesta se enmarca en el ejercicio de libertad de expresión.