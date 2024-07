La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, dijo estar favor de la reforma al Poder Judicial, pero consideró que esta debe cumplir con ciertas condiciones.

Durante su participación en el cuarto foro de Diálogos Nacionales “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”, reconoció que el Poder Judicial no es perfecto y nunca lo será.

“El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será porque es humano, lo mismo sucede con los otros dos Poderes”, sentenció Xóchitl Gálvez previo a presentar sus condiciones.

Xóchitl Gálvez dijo estar a favor de una reforma al Poder Judicial, pero sin odio y sin venganza para que “tenga como prioridad la justicia para las víctimas del delito”.

En ese mismo sentido, comentó que la actual reforma busca coartar la libertad y modificar la esencia del diseño constitucional para vulnerar los derechos de los ciudadanos.

Aunque comentó que el Poder Judicial sí se toca con una reforma, adelantó que esta debe respetar la autonomía de los jueces y cumplir con las siguientes condiciones:

“No hay reforma al Poder Judicial de México completa, si no se reforman los poderes judiciales locales. Tampoco puede haber reforma el Poder Judicial si a los jueces federales y locales no se les garantiza independencia y autonomía para cumplir su deber. No estoy de acuerdo en desmantelar la carrera judicial federal, es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad; la popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito”

Xóchitl Gálvez