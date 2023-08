Xóchitl Gálvez, diputada del PAN y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, enumeró los casos de corrupción en el sexenio de AMLO durante el segundo debate de la coalición PRI-PAN-PRD.

Tres aspirantes del Frente Amplio por México pasaron a la tercera etapa del proceso para elegir candidato presidencial

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez

La senadora del PRI, Beatriz Paredes

El diputado del PAN, Santiago Creel

El ‘Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México’ (o candidato de Va por México) rumbo a 2024, deberá cumplir con 3 etapas de un proceso interno que culminarán el 3 de septiembre de 2023

En ese contexto, el Frente Amplio por México organizó cinco foros regionales a partir del 17 de agosto para discutir temas de interés nacional que se llevarán a cabo en Durango, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida.

Durante el primer foro del Frente Amplio por México en Durango, Xóchitl Gálvez enumeró los casos de corrupción en el sexenio de AMLO.

Los finalistas para ser el candidato del Frente Amplio por México para el proceso electoral de 2024: Xóchilt Gálvez; Santiago Creel; Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, participación en el primer foro "Diálogos Ciudadanos" (Mario Jasso / Mario Jasso)

Xóchitl Gálvez enlista casos de corrupción en el sexenio de AMLO en foro del Frente Amplio por México

Xóchitl Gálvez participó en el primer foro regional del Frente Amplio por México que se llevó a cabo en Durango y que representa el segundo debate de la oposición para elegir candidato presidencial en las elecciones 2024.

En dicho evento, la aspirante presidencial enlistó los casos de corrupción durante el sexenio de AMLO; “estoy convencida de que lo que pudrió a este país es la corrupción, siempre he denunciado a los corruptos”, aseguró.

En ese sentido, enumeró los siguientes casos durante el sexenio de la 4T:

Segalmex : “El presidente dice que no fueron 15 mil millones, que solo fueron 9 mil millones de pesos y tiene ahí a Nacho Ovalle resguardado en la Secretaría de Gobernación”, expresó Xóchitl Gálvez.

: “El presidente dice que no fueron 15 mil millones, que solo fueron 9 mil millones de pesos y tiene ahí a Nacho Ovalle resguardado en la Secretaría de Gobernación”, expresó Xóchitl Gálvez. “Está La Casa Gris ”, dijo, un caso en el que el periodista Raúl Olmos, quien llevó la investigación, no afirmó un conflicto de interés

”, dijo, un caso en el que el periodista Raúl Olmos, quien llevó la investigación, no afirmó un conflicto de interés Las casas de Manuel Bartlett

Los sobres amarillos de los hermanos del presidente

“Hay que castigar la corrupción”, concluyó así su participación en ese bloque.

Xóchitl Gálvez, segundo debate

Xóchitl Gálvez en foro del Frente Amplio por México: “El monumento a la corrupción de este gobierno es La Casa Gris”

Xóchitl Gálvez explicó en otro bloque del foro regional del Frente Amplio por México que el caso más importante de corrupción en el sexenio de AMLO es La Casa Gris, el cual no ha sido investigado por las autoridades, dijo.

“El monumento a la corrupción de este gobierno es La Casa Gris” Xóchitl Gálvez

“Como no encontré que en este país se investigara el caso de conflicto de interés donde vivía el hijo del presidente en una residencia con una alberca de 23 metros me presente en Estados Unidos en el Departamento de Justicia”, dijo.

La aspirante precisó que uno de los hijos de AMLO vivía en una casa perteneciente a Keith Schilling, directivo de Baker Hughes, “quien en su momento recibió contratos millonarios con Pemex”, afirmó la diputada del PAN.

“A mí me parece que si no somos capaces de castigar este tipo de conflictos de interés en México pues tenemos que recurrir a otros países donde no se protege la corrupción”, consideró Xóchitl Gálvez.

Sin embargo, esto fue lo que declaró Raúl Olmos, autor de La Casa Gris, durante una clase para el diplomado de periodismo de Investigación en el CIDE:

“Nosotros en el contenido del reportaje jamás afirmamos conflicto de interés, eso fu algo que se fue derivando en el curso de la polémica. ¿Por qué no dijimos conflicto de interés? Por una razón muy simple, porque nosotros cuando hacemos periodismo de investigación, yo en lo personal, si quiero denunciar corrupción, jamás van a encontrar que yo pongo la palabra corrupción. Si yo quiero denunciar conflicto de interés, jamás van a ver que yo ponga la palabra conflicto de interés” Raúl Olmos, periodista y autor de La Casa Gris

En este nuevo libro de Raúl Olmos se revela que la nuera de @lopezobrador_ creó una empresa en sociedad con Eduardo Arratia, contratista de Pemex que tiene negocios con #BakerHughes e intereses en la construcción de Dos Bocas.



Más corrupción alrededor de #LaCasaGris. pic.twitter.com/bg1JIE5I0W — Jorge Triana (@JTrianaT) June 9, 2022

