La senadora panista Kenia López Rabadán perdió el control y explotó durante su intervención del miércoles 18 de mayo en el Senado.

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Kenia López Rabadán argumentaba en contra de Morena, el gobierno federal y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus críticas hacia la UNAM y a los médicos mexicanos .

Vestida con una playera de los pumas, todo transcurría con normalidad mientras Kenia López Rabadán despotricaba contra el presidente AMLO por su propuesta de contratar médicos cubanos para atender zonas remotas del país.

Al terminar su tiempo, Kenia López Rabadán reclamó que tenía dos preguntas pendientes para responder a otros legisladores.

Sin embargo, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aclaró que las preguntas sólo se pueden realizar durante el tiempo estipulado en su intervención , por lo que la senadora panista comenzó a enojarse.

Fue entonces cuando Olga Sánchez Cordero abandonó la sesión y fue relevada por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Concluya, por favor, es el turno de la diputada…”, dijo Gutiérrez Luna tras sustituir a Olga Sánchez Cordero.

Kenia López Rabadán se confundió; acusa que quitaron Olga Sánchez Cordero y la sustituyeron por Sergio Gutiérrez Luna

Luego de que Sergio Gutiérrez Luna pidió cerrar el micrófono de Kenia López Rabadán, la senadora panista estalló contra el diputado y acusó violencia de género por quitar a Olga Sánchez Cordero de la Mesa Directiva.

Con gritos descontrolados, Kenia López señaló que no permitiría que ningún “macho” la callara .

“Usted no me va a venir a callar y es violencia de género que quiten a la presidenta, cómo se atreven. No, esto no lo vamos a permitir, es violencia de género que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero”, expresó la panista, mientras Gutiérrez Luna insistía en que le retiraran el sonido.

Al escuchar la reacción de López Rabadán, Olga Sánchez Cordero tuvo que regresar a su lugar para explicar por qué se retiraba de la sesión de la Comisión Permanente del Senado.

Sánchez Cordero indicó que se ausentaba por un momento, pues atendería una reunión vía Zoom con el canciller de Singapur , pero aclaró que al término de esta regresaría a la sesión en el Senado.

“No me quitaron, es que tengo que asistir a un Zoom con Singapur, con el excelentísimo canciller de Singapur. Es nada más una intervención que tengo que ir a atender y luego tengo que regresar aquí” Olga Sánchez Cordero. Presidenta del Senado

Tras la aclaración, Sergio Gutiérrez Luna pidió nuevamente a Servicios Técnicos quitar el audio a Kenia López Rabadán, para que ya detuviera la intervención.

No obstante, la senadora continuó arremetiendo contra el actuar de los legisladores morenistas y aseguró que por acciones como esa perderán las elecciones de 2024.