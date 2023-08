El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre lo ocurrido con los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, y evadió la pregunta con un chiste.

Fue en la conferencia mañanera de hoy 16 de agosto, que AMLO no quiso mencionar la situación sobre los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, quienes se presume ya están muertos.

Y es que el hecho de su desaparición y asesinato causa indignación entre las y los mexicanos, luego de que se difundió una foto donde se confirma su secuestro y posteriormente un video de la tortura por parte del crimen organizado.

El hecho ocurrió en Lagos de Moreno, Jalisco, considerado uno de los 5 estados más peligrosos de México según el SESNSP.

No obstante, el clima de violencia que persiste y aumenta en el país ha causado que las criticas a la estrategia de seguridad “abrazos no balazos” del presidente aumenten.

VIDEO: AMLO hace chiste y no se pronuncia sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

Casi al termino de su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, AMLO fue cuestionado sobre la desaparición y asesinato de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco.

Sin embargo, al mencionar ese tema el presidente hizo caso omiso a la respuesta y prefirió contar un chiste. Al simular que no escuchaba las preguntas, AMLO indicó:

“Ayer me decía un amigo, me decía que le decía su esposa: que me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado, mejor los 200″, señaló entre risas el presidente para después despedirse.

Te preguntan sobre el presunto asesinato de 5 jovenes en Lagos de Moreno, Jalisco y lo que respondes es un chiste.



Sí, es nuestro presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/7HA0zr7MQS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 16, 2023

AMLO se gana criticas por ignorar el crimen contra los jóvenes de Lagos de Moreno

Tras la acción del presidente, diferentes medios de comunicación, periodistas y políticos se pronunciaron en contra de AMLO, al señalar la indiferencia del presidente ante el crimen.

Las criticas señalaron a AMLO como cruel e indiferente ante el secuestro y asesinato de los jóvenes , y lo cuestionaron por su estrategia de seguridad, la cual, según su percepción, no da buenos resultados.

Entre los personajes que se pronunciaron en contra del presidente están:

Joaquín López-Dóriga

Guillermo Barba

Laysha Wilkins

Chumel Torres

Carlos Torres

Denise Dresser

Xóchitl Gálvez