El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que el empresario Carlos Slim y otros dueños de constructoras lo acompañarán en el primer recorrido de supervisión a bordo del Tren Maya.

En su conferencia matutina de hoy jueves 24 de agosto, AMLO confirmó que el próximo 1 de septiembre realizará el primer recorrido de supervisión a bordo del Tren Maya, pero señaló que solamente lo acompañarán los funcionarios responsables de la obra, gobernadores de la península de Yucatán, y directivos de las constructoras.

Entre los dueños de las constructoras que harán el recorrido junto a AMLO está Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, así como los representantes de Alston, Mota-Engel, ICA y Grupo INDI .

“Van a ir directivos, no me gusta decirles dueños, los directivos de Mota-Engil, de Carso, sí va a ir Carlos Slim y van a ir los directivos de INDI, de ICA, y realmente nos han ayudado. También los gobernadores de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de donde vamos a hacer el recorrido”, comentó AMLO.

AMLO “desinvita” a reporteros a primer recorrido abordo del Tren Maya; teme a reportaje sobre baja velocidad

Pese a que en un inicio había invitado a representantes de los medios de comunicación, AMLO desinvitó a los reporteros en el primer recorrido a bordo del Tren Maya.

El mandatario federal explicó que dado que el tren correrá a aproximadamente una velocidad de 60 km por hora al estar todavía en fase de pruebas , teme que medios de comunicación publiquen que el Tren Maya “va más despacio que si se fuese a caballo”, por lo que es mejor evitar la presencia de medios en esta ocasión.

“Va a ser supervisión, no vamos a tener invitados. Estamos pensando hacer la supervisión los dueños de las empresas para reafirmar compromisos”, confirmó el presidente.

“Es que no va a ir a 160 km, porque todavía está en proceso. Va a ser después. Lo que no quiero, ya ven cómo está el Reforma, y los programas de radio, ni siquiera es por nosotros... yo ya estoy acostumbrado, pero las empresas (...). Todavía está en pruebas y tiene que ir a 60 km... no vaya a ser un reportaje Loret de Mola sobre que el Tren va más despacio que si se fuese a caballo y qué necesidad” AMLO

AMLO confirma que Tren Maya estará listo para diciembre de 2023; invita a medios de comunicación a inauguración

AMLO confirmó que las obras del Tren Maya estarán listas para diciembre de 2023, tal como lo había previsto.

En este sentido, López Obrador aclaró que para la inauguración sí invitará a medios de comunicación para que realicen el recorrido cuando el Tren Maya pueda viajar a su velocidad regular.

Agregó que otra razón para no invitar a reporteros para este primer recorrido es porque no hay espacio suficiente y para no excluir a nadie, mejor no habrá medios de comunicación presentes.