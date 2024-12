Este jueves se calentaron los ánimos en la Cámara de Senadores luego de que Miguel Ángel Yunes Márquez amenazó al senador panista Mario Vázquez Robles con “romperle su madre” por haberlo señalado de haberse ‘entregado’ al partido Morena.

Y es que en su participación en tribuna de la Cámara de Senadores, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, criticó la forma en que fue eliminada la orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunez Márquez un día antes de que el senador por Veracruz se sumara en apoyo a la reforma al Poder Judicial.

“Me resulta de un cinismo inconcebible que digan que el senador Yunes es un ejemplo de suma generosa a la causa de ustedes; cuando todo mundo sabe perfectamente que le han eliminado las órdenes de aprehensión que tenía, previamente a que ustedes lo cooptaran y lo amenazaran, y él concediera y se diera y las diera”, refirió Mario Vázquez.

Miguel Ángel Yunes habría amenazado al panista Mario Vázquez Robles

Según otros legisladores testigos y en respuesta a los dichos del senador panista en tribuna, al final de la sesión de este jueves, Miguel Ángel Yunes Márquez y Adán Augusto López se dirigieron hasta donde se encuentra la bancada del PAN para amenazar a Mario Vázquez.

“Te voy a romper tu madre, aquí o allá afuera”, fue lo que Yunes Márquez le habría dicho al panista en medio del altercado y que el líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, secundó.

En imágenes captadas al final de la sesión, se observa cómo Miguel Ángel Yunes Márquez y Adán Augusto López se hacen de palabras con los senadores del PAN, al grado de que se armaron los jaloneos e insultos entre ellos luego de que presuntamente el senador Luis Fernando Salazar tomara del cuello al vicecoordinador panista, Enrique Vargas.

Todo ello mientras el presidente de la cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, pedía a los senadores morenistas que regresaran a sus lugares, sin tener éxito.

Hago responsable por mi seguridad y la de mi familia a los senadores Adan Augusto López Hernández y Miguel Ángel Yunes Márquez luego de las agresiones físicas y verbales, así como de las amenazas sufridas en mi escaño durante la sesión de este jueves 05 de diciembre del 2024. pic.twitter.com/a1I6HklgT7 — Mario Vázquez Robles (@MarioVzqzR) December 6, 2024

“El que me falte al respeto tendrá una respuesta”, dice Miguel Ángel Yunes Márquez a Mario Vázquez

Luego del conato de bronca entre morenistas y panistas en el Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez advirtió que no se dejará, así como que quien le falte al respeto “tendrá una respuesta”.

Argumentó que él tomó la decisión de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum y que nadie puede criticarlo por ello.

“Yo he sido muy prudente, pero el que me falte al respeto, senador o no sea senador, aquí o afuera, tendrá una respuesta. Yo tomé una decisión de apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, de apoyar a México, y nadie me puede criticar por ello. No me voy a dejar”, dijo el senador.

Tras la amenaza en su contra, Mario Vázquez responsabilizó a Adán Augusto López Hernández y a Miguel Ángel Yunes Márquez de su seguridad y la de su familia, así como al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por omisión y por permitir las agresiones.

Vázquez adelantó que interpondrá una denuncia formal, misma que aseguró será respaldada por su bancada.