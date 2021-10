México. - La titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, hizo un llamado a los empleados a la dependencia para que eviten caer en actos de corrupción.

De acuerdo con lo informado por el diario Reforma, Tatiana Clouthier envió a empleados de la SE un video por medio de WhatsApp, en el cual les transmitió un mensaje de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el video, Tatiana Clouthier recordó a los empleados de la dependencia que deben evitar el influyetismo y sobre todo mantener la lucha contra la corrupción.

Al respecto, Tatiana Clouthier indicó que la corrupción no se limita a un tipo de comportamiento, sino que puede ocurrir incluso cuando un empleado se lleva el papel de baño de la dependencia.

Así lo expuso la funcionaria federal al pedir a los empleados cumplir de forma cabal con sus horarios de trabajo y que no tomen cosas que no les corresponden dentro del espacio donde laboran.

“La corrupción no se hace solamente de una sola manera, se hace también cuando le robo tiempo al Gobierno con mis horarios de trabajo, se hace cuando me llevo un pedazo de papel de baño, cuando cojo cosas que no me corresponden dentro del espacio donde trabajo”

Tatiana Clouthier