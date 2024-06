Luego de que fue captado al salir de Palacio Nacional durante la mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que acudió a realizarse un chequeo médico y habló sobre su salud.

Hacia el final de la Mañanera de hoy martes 18 de junio de 2024, AMLO fue cuestionado sobre su repentina salida de Palacio Nacional al término de su conferencia mañanera y afirmó que fue para realizarse una revisión médica de rutina y preventiva.

López Obrador señaló que se encuentran “al 100 de salud” y que el chequeo fue un análisis general y preventivo.

Pese a que en un inicio dijo que el chequeo médico al que se sometió fue “un análisis general”, más adelante AMLO aclaró que se trató de un análisis derivado de su problema del corazón que padece por el infarto que sufrió.

Al recomendar a la población hacerse análisis médicos “de vez en cuando”, AMLO confirmó que su análisis tuvo que ver con la hipertensión arterial que padece y por el infarto que sufrió.

Detalló que “se piensa” que el ‘stent’ que es colocado en el corazón tras un infarto “puede obstruirse” y hay que cambiarlo, pero sostuvo que ello no siempre es así.

Apuntó que depende de la alimentación y de los fármacos que se consuman para evitar la presencia de colesterol y acumulación de grasas.

“Mi asunto tiene que ver con la hipertensión, porque ya me dio un infarto hace 10 años. Se piensa que el stent que le ponen a uno con el tiempo puede obstruirse y no necesariamente, se piensa que hay que cambiarlo. Hay que se hacerse desde luego el análisis, pero depende de lo que coma uno y de los fármacos para que no haya colesterol, acumulación de grasas, pero salí muy bien”

AMLO