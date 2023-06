Rosario Robles, ex secretaria mexicana de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con Enrique Peña Nieto, no ha alzado la mano en Va por México pero hoy inició “la ruta de la gratitud”, evento que anunció en redes el 29 de junio de 2023.

En medio del proceso interno de Va por México para la selección de su candidato presidencial, Rosario Robles anunció “la ruta de la gratitud” como un evento subsecuente de “la ruta de la libertad” que encabezó su hija Mariana Moguel.

Algunos de los posibles aspirantes más visibles de Va por México para las elecciones 2024 son:

Lilly Téllez renuncia a proceso de Va por México para candidatura presidencial: “El resultado no dependerá de tu voto”

Al margen del proceso en Va por México y Morena, Rosario Robles salió de Santa Martha Acatitla el 19 de agosto de 2022, después de tres años de permanecer presa por la “Estafa maestra” (caso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto).

Dos días antes del anuncio de Rosario Robles (27 de junio), Xóchitl Gálvez hizo publicas sus intenciones de buscar la candidatura de Va por México.

Rosario Robles publicó un video en sus redes sociales en el que apareció con su hija Mariana Moguel. Ambas anunciaron “la ruta de la gratitud” en medio del proceso interno en Va por México para la selección de candidato presidencial.

La ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con Enrique Peña Nieto recordó que su hija Mariana hizo otro recorrido cuando estuvo encarcelada por daño al erario federal de 5 mil 73 millones de pesos en Sedesol y Sedatu.

“Mi hija Mariana hizo una ruta por la libertad cuando yo me encontraba injustamente en la cárcel. De manera valiente se enfrentó a todo un sistema para defender mi inocencia; recorrió todo el país y hoy iniciamos esta ruta de la gratitud porque mis padres me enseñaron que hay que ser agradecidos y la cárcel me reafirmó este principio”.

Rosario Robles