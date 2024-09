La Ministra Loretta Ortiz confirmó que intentaron convencerla de apoyar a Ricardo Salinas Pliego en su deuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En una entrevista con Telerreportaje, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló como es que se le acercaron para que intentara ayudar al empresario.

Además, dio a conocer cómo son los sobornos que les llegan a los jueces para que estos accedan a favorecer a los empresarios como el caso de Salinas Pliego que tiene deudas millonarias con el SAT.

De acuerdo con la ministra Loretta Ortiz de la SCJN, una de las primeras en apoyar la reforma al Poder Judicial, la intentaron convencer de apoyar a Ricardo Salinas Pliego en su deuda con el SAT.

Así lo dijo en entrevista para el programa Telereportaje, donde dio más detalles de ello.

Confirmó que antes de empezar como ministra el grupo de Salinas Pliego acudió con ella para decirle que necesitaba quién le manejara la publicidad.

Loretta Ortiz respondió a los emisarios que no, que no lo necesitaba y aseguró que esta es una de las formas con las que buscan “tentar” a los ministros.

“Vinieron del Grupo de Salinas Pliego y me dijeron. Y yo fui la primera que resolví una primera parte y me vinieron y se acercaron a mí y me dijeron, es que usted necesita que le maneje la publicidad o sea toda la imagen o sea todo lo demás. Y yo dije, no, yo no necesito eso... Sabe uno que así se acercan las personas y son las formas de tentar”

ministra Loretta Ortiz de la SCJN