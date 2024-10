La revista internacional American Journal of Primatology reveló que el calor extremo fue la causa detrás de la muerte de varios ejemplares de monos saraguatos en Tabasco y el sureste de México.

Según confirmó el estudio, entre mayo y junio de este año 2024 murió alrededor del 31 por ciento de la población total de monos saraguatos, también conocidos como cotos o “monos aulladores”.

Aunque estos animales son conocidos por sus capacidad de adaptarse a su hábitat, gran parte de los monos saraguatos murieron por golpes de calor, mientras que otros perecieron calcinados en incendios forestales.

Mono aullador (Wikipedia )

Acciones para salvar al mono saraguato no fueron suficientes, revela American Journal of Primatology

La American Journal of Primatology reconoció que si bien las comunidades, organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios de gobierno se unieron para salvar a los monos saraguatos, las acciones no fueron suficientes.

Explicó que la hidratación masiva de monos, así como reubicación y monitoreos constantes, tuvieron poco impacto ante el calor sin precedentes que alcanzó hasta los 44 grados en Tabasco y en otras partes del sureste de México.

Entre las principales causas de muerte de los monos saraguatos ocasionadas por el calor, se encuentran las siguientes:

Golpes de calor

Escasez de comida

Falta de agua

Incendios que arrasan con sus hogares

Estos fueron los municipios de Tabasco con más muertes de monos saraguatos

Según la ONG Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A.C. (COBIUS A.C.), la mayoría de las muertes de monos saraguatos ocurrieron en Tabasco, principalmente en los municipios de:

Comalcalco

Cunduacán

Jalpa de Méndez

Paraíso

Cárdenas

La organización indica que de una población estimada de 961 ejemplares, solo sobrevivieron el 70 por ciento de estos animales con 635 monos saraguatos.

Ante este triste panorama, la American Journal of Primatology pide que se tomen acciones para prevenir futuras crisis, tales como:

Establecimiento de infraestructura para monos saraguatos

Colaboración entre el gobierno, comunidad científica y ONG’s para desarrollar investigaciones específicas sobre los impactos del cambio climático

Implementación de los predictivos y monitoreo de la salud de la especie de monos saraguatos