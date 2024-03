Durante la noche del 26 de marzo, el ex alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, fue liberado luego de pagar una fianza por un millón de pesos.

La salida de Raymundo Martínez Carbajal del Penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, se registró a las 22:39 horas de ayer martes, al mismo tiempo que era protegido por guardaespaldas.

El ex alcalde de Toluca fue liberado luego de que una jueza le concedió un cambio de medida cautelar .

Además de pagar 1 millón de pesos, estas fueron la medidas que le impusieron a Raymundo Martínez Carbajal para su liberación condicional

Raymundo Martínez Carbajal, ex alcalde de Toluca, tuvo que realizar el pago de 1 millón de pesos de fianza para obtener su libertad, así como las siguientes medidas:

portar un brazalete electrónico;

presentarse a firmar al juzgado semanalmente;

no acercarse a su ex suegro Emilio ‘N’ ni a su ex esposa Viridiana ‘N’

La solicitud de Martínez Carbajal para llevar su proceso en libertad habría sido aceptada debido a que su defensa argumentó “problemas de salud”.

Mientras se encuentre en libertad condicional, Raymundo Martínez Carbajal deberá permanecer en arraigo domiciliario.

La fecha límite del plazo para el cierre de la investigación para determinar si el ex edil irá a juicio por el delito de secuestro exprés con tentativa de extorsión vence el próximo 18 de julio.

¿De qué se le acusa a Raymundo Martínez Carbajal?

Raymundo Martínez Carbajal es acusado de cometer secuestro exprés contra su ex suegro.

La víctima denunció al ex alcalde mexiquense de haber ordenado el secuestro de Emilio ‘N’ en abril de 2023. A cambio de su liberación, el ex funcionario le habría exigido a su ex pareja Viridiana ‘N’ unos documentos íntimos.

Martínez Carbajal fue detenido durante la madrugada del 18 de enero de 2024 en un departamento de la colonia Lindavista, de la alcaldía Gustavo A. Madero. Enfrenta el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. También es acusado de ejercer violencia verbal y psicológica contra su ex pareja.