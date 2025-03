En torno al caso de rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la periodista Denise Maerker aseguró en Tercer Grado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, perdió “la cabeza fría” con este tema.

Ayer miércoles 26 de marzo, en la emisión de Tercer Grado de N+, la mesa de debate de este programa analizó el caso de Teuchitlán luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el rancho Izaguirre fue utilizado como campo de entrenamiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese marco, la periodista Denise Maerker dijo que el caso “ya está terriblemente manoseado”, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a los medios por difundir información sin sustento sobre Teuchitlán, por lo que exhortó a los periodistas a realizar su labor con responsabilidad, además de señalar uso de bots en redes sociales.

Ayer 26 de marzo, la periodista Denise Maerker cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum por le caso del rancho Izaguirre, luego de que la presidenta de México también cuestionó a la prensa que asistió a la mañanera por la cobertura sobre este tema.

En ese sentido, durante la conferencia mañanera del viernes 21 de marzo, Claudia Sheinbaum habló de su compromiso con el tema de las desapariciones en México, y además adelantó que se presentaría información sobre quien impulsó la narrativa sobre un supuesto campo de exterminio en el rancho Izaguirre:

“¿Quiénes fueron los que hablaron por primera vez de esto? Eso ya lo vamos a terminar, pero no queremos que se vincule una cosa con la otra“.

En primera instancia, Denise Maerker reconoció a la presidenta por “fijar magníficamente su postura” sobre el tema de las desapariciones, así como a quien se quisiera sumar a este tema para golpear políticamente al Gobierno de México.

Sin embargo, la periodista dijo que Claudia Sheinbaum tomó este asunto como algo personal al señalar uso de bots para replicar una narrativa:

“Ahí creo que se ensalzaron en una cosa en la cual por una parte, digo yo no veo bots pero por lo visto había bots que se habían subido a un señalamiento de culpabilizar no sé si a la presidenta, si al gobierno, de este campo en particular o de decir que era de exterminio y la presidenta decidió tomarlo como un asunto que ella tenía que abordar en lo personal”.

