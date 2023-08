Ana Elizabeth García Vilchis presentó el Quién es quién en las mentiras de la semana de la conferencia mañanera de hoy 23 de agosto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión, la vocera del Quién es quién las mentiras de la semana expuso 4 falsedades que fueron difundidas por medios de comunicación y opositores en los últimos días.

Asimismo, Ana Elizabeth García Vilchis destacó que estudios recientes apuntan que en México el 68% de los mexicanos están a favor de las conferencias mañaneras y el 32 por ciento las ve en vivo.

Quién es quién en las mentiras de la semana: Falso que exmilitar robó la Casa de Moneda

En la primera falsedad del Quién es quién en las mentiras de la semana, García Vilchis señaló a Reforma por mentir al publicar la nota en donde se culpa a un exmilitar de robar la Casa de Moneda en agosto de 2019.

La nota expuesta señalaba que entre los ladrones detenidos se encuentra un ex militar con nombre Edgar Iván Birrueta, quien habría planeado, organizado y dado órdenes a un pintor de casas, un transportista y otra persona, para cometer el robo.

La vocera del Quién es quién en las mentiras compartió que quizá en Reforma se basaron en la serie “La Casa de Papel” para escribir la nota, y negó que el hombre mencionado sea exmilitar.

Explico que no existe registro de nadie con ese nombre en la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), ni después del asalto, ni antes de éste, por lo que dijo que la nota es falsa.

Mentiras de la semana 23 de agosto (especial)

Quién es quién en las mentiras de la semana: Inundan el AIFA de mentiras

La segunda mentira de la sección se atribuyó a las cuentas de redes sociales que compartieron un video sobre una supuesta inundación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La vocera del Quién es quién en las mentiras expuso que el video se difundio el 16 de agosto en una cuenta parodia de Carlos Loret de Mola, y a partir de ahí fue retomado.

En éste se aseguraba que el AIFA había cancelado operaciones debido a la inundación que sufría , lo que ella señaló como falso, pues dijo que el video corresponde a una inundación en un aeropuerto de Alemania.

Ana Elizabeth García Vilchis agregó que en los últimos días no se han cancelado operaciones en el AIFA por lluvias , pues el aeropuerto cuenta con infraestructura pluvial adecuada para evitar inundaciones que afecten las operaciones aéreas.

Agregó que el día de la presunta inundación no hubo lluvias y se realizaron 110 operaciones aéreas, aterrizajes y despegues sin contratiempo.

Mentiras de la semana 23 de agosto (especial)

Quién es quién en las mentiras de la semana: Ocupan tragedias para pegarle a AMLO

La tercer falsedad del Quién es quién en las mentiras de la semana se refirió a las notas en donde se aseguró que AMLO ignoró y se burló de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco.

La vocera de la sección afirmó que a medios de comunicación, opositores y periodistas les gusta lucrar con la tragedia, y que se han aprovechado de la desaparición de los jóvenes para desprestigiar a AMLO.

Aclaró que el presidente no escuchó las preguntas respecto al caso de las víctimas debido a los gritos y el bullició que existía en el Salón de Tesorería; y acusó a los siguientes medios de mentir para perjudicarlo:

LatinUs

El Universal

Milenio

24 Horas

El País

El Financiero

La Crónica

López Dóriga Dígital

Joaquin Lopez Dóriga

Sergio Sarmiento

Chumel Torres

Azucena Uresti

Luis Cárdenas López

Con ello, “evidenció” el lado sincronizado que hacen los medios de comunicación para atacar al presidente sin importarles hacer “gala de cinismo para mentir”.

Mentiras de la semana 23 de agosto (especial)

Además, afirmó que la campaña de desinformación continuó este domingo 20 de agosto, cuando se difundió la foto de 5 presuntos hermanos que desaparecieron en Lagos de Moreno.

No obstante, se desmintió dicha nota al investigar en la localidad y averiguar que no existía nadie con esas caractéristicas ni nombres, que no se reportó de manera oficial la desaparición y luego de que uno de los involucrados negó el montaje.

El jóven, de nombre Gabriel y quien radica en Texas, Estados Unidos, aseguró que la foto difundida pertenece a su familia, pero que utilizaron nombres falsos para cada uno de sus hermanos; añadió que él nunca ha ido a Jalisco y que al tratar de desmentir en medios de comunicación se le negó la ayuda.

Quién es quién en las mentiras de la semana: Una mentira de más de 3 ceros

Finalmente, la falsedad número 4 del Quién es quién en las mentiras se atribuyó a La Otra Opinión, quienes aseguraron que durante un año, Presidencia de la República gastó 145 millones 288 pesos en pinturas.

La nota indica que Presidencia pagó eso por un óleo de un autor, por el retrato del General Lázaro Cárdenas y medallas y rosetas del Premio Nacional en el Servicio Público.

No obstante, Ana Elizabeth García Vilchis afirmó que los 8 contratos señalados por el medio no fueron por millones de pesos, sino que se pagó 145 mil pesos y que además se publicó doble uno de los contratos.

En ese sentido, la vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana afirmó que a la nota “le sobraron ceros y le falto mucho rigor periodístico”.