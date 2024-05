Héctor Aguilar Camín señaló este miércoles 22 de mayo de 2024 que el apoyo de intelectuales a Xóchitl Gálvez en las elecciones 2024 es “por el apapacho”.

El escritor manifestó esto durante una entrevista para el medio Sin Embargo, luego de que respondiera a los motivos del apoyo de intelectuales a la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por PRI, PAN y PRD.

Fue el pasado lunes 20 de mayo cuando más de 250 académicos externaron su apoyo a Xóchitl Gálvez, para que se convierta en la primera presidenta de México en las elecciones 2024.

Héctor Aguilar Camín aseguró este lunes que los motivos por los cuáles la comunidad cultural apoya a Xóchitl Gálvez, es por recuperar la atención, el cuidad y el apapacho por parte del gobierno federal.

Esto, pues señaló que va relacionado con el momento actual que vive esta comunidad previo a las elecciones, pues se ha reflejado una separación con la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aguilar Camín señaló también que le han externado su apoyo a Xóchitl Gálvez debido a sus promesas de campaña, las cuales están centradas en tener de nueva cuenta “un gobierno de unidad y no de división”.

Esto, pues su gobierno estaría marcado por una base de valores rectores como lo son “la vida, la verdad y la libertad.”

Héctor Aguilar Camín señaló que el apoyo actual se debe a que en gobierno anteriores había una política, en materia de cultura, “profundamente generosa y profundamente libre”.

Esto, pues dijo que había películas que eran críticas de los gobierno priistas, pero que a pesar de ello eran financiadas con recursos públicos destinados para esos proyectos.

Aunado a esta situación, Aguilar Camín criticó que el actual gobierno federal ha utilizado los programas sociales como método de “extorsión”, señalando que los brinda a las personas con la intención de que voten nuevamente por ellos.

“Pienso que había una política, en materia de cultura, profundamente generosa y profundamente libre. Esto en el sentido en que películas brutalmente críticas del gobierno, del régimen del PRI, era financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales, a través de instancias en donde esos proyectos se ganaban este fondo. No había este condicionamiento que hay ahora, quizá más grave con los beneficiarios de los programas sociales, que es te doy para que votes por mi, y si no votas por mi te lo voy a quitar o te lo van a quitar. Ese impudor, ese descaro, esa extorsión, no existía en el mundo de los programas sociales en México, y no existía en el mundo de la cultura.”

Héctor Aguilar Camín