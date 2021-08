Play-Doh lanza su “Guía Digital” para apoyar a los padres en este regreso a clases

México.- El regreso a clases ha llegado. Por este motivo, Play-Doh, la única marca de juego creativo que le ofrece a los niños una forma divertida de aprender, lanzó su “Guía Digital: Aprende con Play-Doh”. Esto con el objetivo de ayudar a los padres de familia a retomar el aprendizaje con sus hijos de una manera más entretenida.

Play-Doh es y seguirá siendo el aliado perfecto de los padres de familia, quienes necesitan descubrir maneras más divertidas para que sus hijos aprendan. Por ello, la “Guía Digital: Aprende con Play-Doh” incluye cinco actividades creadas por reconocidos especialistas en Neurodesarrollo y Psicología Infantil.

Las actividades de la guía están hechas específicamente para reforzar y estimular en los pequeños habilidades socio-emocionales, de motricidad fina, desarrollo cognitivo, lenguaje, y resolución de problemas, con un juego moldeable que permite la exploración y autoexpresión.

Recordemos que por más de un año los pequeños tuvieron que convivir únicamente con adultos o personas de diferente edad a la suya. De hecho, la interacción de los niños y niñas con los compañeros de su misma edad ha sido nula. Además, los papás tuvieron que aprender a ser maestros y a llevar a cabo este rol para el cual no estaban preparados.

Pero lo bueno es que Play-Doh está presente en este regreso a clases y apoyará a los padres de familia en México. Aquí un video como ejemplo:

Según un estudio realizado por la Education Endowment Foundation, las medidas para combatir la pandemia privaron a los niños de experiencias sociales para aumentar su vocabulario, así como desarrollar ciertas habilidades vitales para su formación. Por lo tanto, muchos de ellos pueden presentar atrasos en sus habilidades lingüísticas, cognitivas, sociales, motoras y emocionales.

Tomando como base esta situación, la “Guía Digital: Aprende con Play-Doh” tiene la finalidad de ayudar a los pequeños a estimular sus sentidos y creatividad, potenciar la concentración, reducir ansiedad y reforzar las habilidades antes mencionadas. Esta guía la puedes descargar de manera gratuita dándole clic aquí.

No cabe duda de que Play-Doh es considerada una de las mejores herramientas de aprendizaje y desarrollo para los niños. No importa si es desde la casa o en la escuela, ya que en la imaginación no hay límites. Pueden crear, transformar y hacer realidad sus ideas.