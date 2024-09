El conductor Pedro Ferriz de Con tronó con la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez por desestimar el supuesto fraude electoral del 2 de junio.

Durante el programa ‘Atypical Teve’, Pedro Ferriz de Con se lanzó contra Xóchitl Gálvez y aseguró que “se equivocó” al aceptar su derrota inmediatamente de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los resultados de la jornada electoral.

“Xóchitl Gálvez sabe que se equivocó cuando minutos después de haber dado el resultado el INE ella entregó sus pendones a Claudia Sheinbaum”, así lo dijo durante la emisión del pasado 2 de septiembre.

Pedro Ferriz de Con dice que Xóchitl Gálvez le falló como líder

Según el comunicador Pedro Ferriz de Con, gente cercana a Xóchitl Gálvez refiere que la ex candidata presidencial ya no quiere que se realice el conteo que realizan ciudadanos afines a la oposición, porque a su consideración “la afectan”.

“Yo he sabido de gente cercana a Xóchitl que nos está pidiendo que ya no contemos. Que porque lo único que hacen es afectarla”, dijo en alusión al recuento de las sábanas de casillas de la jornada electoral del 2 de junio que supuestamente demostrarían que la panista habría ganado la elección presidencial.

En respuesta, el conductor señaló que al dar a conocer los resultados del conteo ciudadano no se le afecta a la ex candidata panista, sino que afecta a todo México.

Aprovechó para reprochar que como líder la política hidalguense les falló a todos los simpatizantes de oposición, así como lo hicieron los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México: PAN, PRI y PRD.

“Yo me pregunto Xóchitl y me refiero a ti, por el hecho de que estemos dando a conocer que vas ganando, estamos afectando al país, tú eres una persona Xóchitl, que por cierto como líder nos has fallado. Así como tú nos fallaste, nos falló el PRI, nos falló el PAN, nos falló el PRD” Pedro Ferriz de Con

Pedro Ferriz de Con le pide a Xóchitl Gálvez “no estorbar”

Luego de que la ex candidata y ex senadora pidiera que ya no continuara el recuento ciudadano, Pedro Ferriz de Con le pidió a Xóchitl Gálvez “no estorbar” si no está con quienes están trabajando en comprobar que hubo el supuesto fraude electoral del 2 de junio pasado.

El comunicador, incluso, fue más allá y aseguró que lo único que ha hecho Gálvez desde la noche del 2 de junio es estorbar.

Sobre este mismo aspecto, afirmó que el conteo seguirá hasta llegar a una conclusión.

“Te voy a pedir un favor, vamos a seguir contando y vamos a llegar a una conclusión que hasta este momento estamos dando el previo... te pido por favor que si no estás con nosotros y con el conteo, no estorbes. Lo que estás haciendo desde el 2 de junio en la noche es estorbar” Pedro Ferriz de Con