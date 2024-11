Durante la sesión del Senado de México del miércoles 20 de noviembre, los senadores Gerardo Fernández Noroña y Mario Vázquez protagonizaron una pelea.

Ante esta discusión, Mario Vázquez, senador del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que se le estaba censurando.

Esta sesión del Senado de la República inició con la toma de protesta de tres senadores que están supliendo a senadores con licencia.

Gerardo Fernández Noroña y Mario Vázquez se pelearon en el Senado de México

Después de la intervención de la senadora Simey Olvera, que felicitó a Noroña por su participación en el desfile de los 114 años de conmemoración de la Revolución Méxicana, Mario Vázquez pidió la palabra para aclarar un hecho.

Mario Vázquez comentó que aún había puntos inconclusos de la Revolución Mexicana, pues campesinos de Chihuahua no han recibido sus apoyos del programa “Producción para el Bienestar”.

El senador Noroña lo interrumpió argumentando que la intervención de Mario Vázquez no tenía nada que ver con la efeméride de la Revolución Mexicana e incluso, dijo que no especificó cuál era el objeto de su intervención.

“Yo pregunté con qué objeto y no me dijo, supuse que era en torno a la celebración del 114 aniversario de la Revolución. Ese es un tema en todo caso de agenda política, que su grupo parlamentario no planteó”, comentó Noroña.

Hubo un alegato pues se expuso que Noroña cedió la palabra a Simey Olvera aunque fue con objeto de presentar un hecho, pero se le estaba negando la palabra a Mario Vázquez.

El presidente de la Mesa Directiva iba a ceder la palabra a Mario Vázquez cuando los senadores empezaron a discutir. Noroña se mostró molesto y dijo que iba a permitir la intervención “pero con esas maneras” no lo concedía.

Mario Vázquez solicitó la palabra para hablar de los agricultores de Chihuahua. (captura de pantalla)

Mario Vázquez del PAN acusa de censura en el Senado

En una segunda intervención, Mario Vázquez comenzó diciendo que la actitud que tomó Fernández Noroña fue un acto de censura.

Mario Vázquez comentó que no le gustó a Noroña que “pusieran en evidencia su falta de capacidad (de la Cuarta Transformación) y su discurso hueco”, aseguró el senador por el estado de Chihuahua.

El senador del PAN aprovechó su segunda intervención para hablar de la falta de apoyos económicos de los agricultores de Chihuahua.