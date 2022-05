Este domingo 1 de mayo, un niño le dijo a AMLO que “es el mejor presidente del mundo” durante su gira por Villahermosa, Tabasco.

Con el fin de supervisar la obra del Tren Maya, AMLO viajo al sur del país los pasados 29 y 30 de abril. Igualmente, asistió a Tabasco para conmemorar el día del Trabajo hoy 1 de mayo.

A la salida del hotel donde se hospeda en Tabasco, el mandatario fue interceptado por mexicanos que acudieron para solicitar ayuda en diversas problemáticas, y también para saludarlo.

A la salida del hotel donde AMLO se hospedo el sábado 30 de abril, ubicado en Villahermosa, Tabasco, el mandatario fue interceptado por tabasqueños.

Entre los mexicanos, se encontraba un niño en compañía de su papá, quien lo cargo para que pudiera apreciar al presidente y saludarlo.

Posteriormente, el niño nombró a AMLO “el mejor presidente del mundo”, a su vez el mandatario subió a la camioneta para partir rumbo a la ceremonia en Dos Bocas.

Este domingo, AMLO llegó a la refinería Olmeca, ubicada en el puerto Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco para conmemorar el día del Trabajo.

A su llegada fue recibido por cientos de trabajadores de una de las mega obras de su administración.

A la ceremonia de conmemoración asistieron AMLO, en compañía del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, además de:

Durante el evento AMLO recordó la lucha que se ha dado por defender los intereses de los trabajadores y del pueblo, hoy a 136 años de la lucha del movimiento obrero de Chicago.

Asimismo, indicó que para su gobierno los trabajadores son de gran importancia, pues de no existir no habría obras, desarrollo, ni progreso.

“Si no hay trabajadores no hay desarrollo, si no hay trabajadores no hay obras, si no hay trabajadores no hay progreso con bienestar en las naciones. El corazón, el alma del desarrollo es el trabajo, por eso ¡que vivan los trabajadores!”

AMLO