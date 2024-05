El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió tras las críticas hacia su gobierno por la marcha de la Marea Rosa ya que en distintos medios se le acusó de impedir el izamiento de la bandera en el Zócalo del Centro Histórico; “ni que estuviera yo de ocioso”, dijo López Obrador.

Durante su conferencia mañanera de hoy miércoles 22 de mayo, López Obrador habló de lo difundido en distintos medios de comunicación en los que se dijo que a Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE, le hizo una llamada la titular de la Secretaría de Educación, Leticia Ramírez, para pedirle que la CNTE se mantuviera en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el domingo 19 de mayo.

En ese sentido, AMLO dijo que periodistas como Azucena Uresti, Joaquín López Dóriga y Héctor Aguilar Camín “mienten de manera cínica” ya que difundieron como verdadera la información anterior, por lo que les reclamó las pruebas de sus dichos a los representantes de los medios de comunicación.

“No somos iguales, entonces a ver que me comprueben si yo hablé con los señores de la CNTE, compañeros de la CNTE, maestras, maestros, les dije “Quédense ahí porque viene a manifestarse el bloque conservador, sus simpatizantes y me preocupa muchísimo”. Imagínense la traición que significaría, nosotros, que siempre nos movilizamos en el Zócalo, ahora prohibiendo o negando la posibilidad de que la gente se manifieste”

AMLO le respondió a Azucena Uresti durante su conferencia mañanera de hoy miércoles 22 de mayo, en la cual presentó un video en el que la periodista aseguró que su gobierno impidió el izamiento de la bandera mexicana en las marchas anteriores a la del 19 de mayo de la denominada Marea Rosa.

Esto fue lo que dijo el presidente de México:

AMLO también le respondió a Joaquín López Dóriga hoy miércoles 22 de mayo, ya que expuso un video en el que el presentador de noticias aseguró que es el presidente de México quien decide cuando se debe izar o no la bandera mexicana en el Zócalo de la CDMX.

Y esto fue lo que respondió el presidente:

“Es una mentira, no dije yo eso pero fíjense como le da la vuelta “Yo personalmente”. No. Nosotros llegamos aquí y lo que le planteamos a el secretario de la Defensa que son los encargados de la protección y del cumplimiento del reglamento para el uso de los símbolos patrios de que actuáramos con apegado al protocolo republicano. Somos los que más hemos hecho actos cívicos, recordando todas las gestas históricas, honrando a nuestros símbolos patrios y eso es de rutina”

Sin embargo, AMLO reconoció que hubo un “jaloneo” para izar la bandera en el Zócalo el día de la marcha de Marea Rosa, ya que algunos maestros de la CNTE “y otra gente que quien sabe de donde salieron” se opusieron a ellos.

El presidente explicó que dio las siguientes instrucciones desde Oaxaca, donde se encontraba el 19 de mayo, ya que le puso atención al izamiento de la bandera durante la marcha:

En ese sentido, dijo que los periodistas Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva estaban a la espera del desenlace de este tema, y además expuso otro video en el que Héctor Aguilar Camín dijo lo siguiente:

En el mismo video, esto dijo Joaquín López Dóriga:

“No, no, Héctor. No son piedritas, es una estrategia clara para impedir la concentración del domingo en el Zócalo si es que los de la Coordinadora no se retiran"

En ese sentido, esta fue la conclusión del presidente:

“Todo esto es descrédito, mucho descrédito. Y no son ellos; no es Joaquín, no es Ciro, no es Loret; son sus jefes. Esos no dan la cara pero son los que están más molestos o se sentían los dueños de México”

AMLO