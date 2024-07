Tras el asesinato de Milton Morales Figueroa, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) investiga por qué no traía escolta el coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX); además se aseguró que no habrá impunidad por este caso.

El domingo 21 de julio circuló en redes sociales un video que mostró el momento exacto del asesinato de Milton Morales Figueroa, quien fue asesinado a balazos en el municipio de Coacalco, Estado de México por un sujeto que lo atacó por la espalda.

El propio Omar García Harfuch lamentó en redes sociales la muerte de su compañero y amigo, quien era considerado como su mano derecha por su participación en operativos de seguridad en contra de organizaciones como la Unión Tepito.

En relación al asesinato de Milton Morales Figueroa, el gobierno de AMLO informó hoy martes 23 de julio que se inició una investigación por este caso, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la cual participan autoridades de los tres niveles del gobierno.

Durante la conferencia mañanera de hoy 23 de julio, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó cuáles son las instancias que están colaborando para dar resultados en esta investigación:

Sin embargo, la secretaria de Seguridad dijo que no se revelarán detalles de etsa investigaciones para evitar filtraciones:

“Evidentemente, por razones de la propia investigación, se dará a conocer en su momento cuál es el avance y no queremos ningún detalle que vaya a salir ninguna filtración ni nada porque lo queremos es que haya un castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso (…) Evidentemente que hay un seguimiento paso a paso de estas acciones, de algún grupo o persona o personas que hayan participado. Yo prefiero ser muy prudente para que no haya impunidad”

Rosa Icela Rodríguez