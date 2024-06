Jorge Álvarez Máynez, senador y excandidato presidencial, exhibió a varios menores de edad que lloraron cuando descubrieron que no ganó la presidencia de la república en las pasadas elecciones del 2 de junio.

Luego de ver las muestras de apoyo de las y los niños luego de las elecciones 2024, agradeció que lo hicieron “el presidente de los niños” por lo que prometió que no les va a fallar y continuará trabajando para brindar lo mejor a los menores de edad.

El excandidato compartió con una sonrisa cómo los menores de edad lloraron porque no logró ganar la presidencia de México y afirmó que incluso sus padres le contaron cómo sus hijos les preguntaron si logró ganar.

“Muchas niñas y niños están tristes porque no ganamos la elección. Mamás y papás que me dicen ‘lo primero que me preguntó hoy mi hijo es si ya eras el presidente de México’”

Jorge Álvarez Máynez