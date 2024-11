Durante la sesión del Senado de este miércoles 13 de noviembre, Lilly Téllez lanzó monedas a la senadora Cynthia López Castro.

Cynthia López Castro, quien hasta hace un par de semanas pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), renunció al partido tricolor para unirse a las filas de Morena, a pesar de haber asegurado que no lo haría.

Tras este hecho, miembros del senado la han llamado traidora, pero ella ha recalcado que no ha cometido ninguna traición, pues ha decidido darle un voto de confianza a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Después de una profunda reflexión he decidido sumarme al proyecto que encabeza la primera mujer Presidenta de México @Claudiashein en quien confío y me motiva para trabajar por una sola causa: México. Agradezco a la Presidenta de Morena @LuisaAlcalde su recepción y respaldo.… pic.twitter.com/JPe2SzMOOx

Este miércoles 13 de noviembre, la senadora Lilly Téllez lanzó monedas a Cynthia López Castro durante la participación de la senadora morenista en el Senado.

A segundos de terminar la intervención de Cynthia López Castro, Lilly Téllez se levantó de su lugar, se acercó a la tribuna y le lanzó varias monedas. Este acto causó revuelo en el Senado.

Ante este hecho, Cynthia López Castro se defendió, recordando que Lilly Téllez antes pertenecía a la bancada de Morena, además la acusó de cometer violencia de género.

“No te queremos ver marchando el 8 de marzo porque esto es violencia política de género”, le dijo la ahora senadora de Morena a Lilly Téllez.

Durante su participación en el pleno del Senado, Cynthia López Castro dijo que, a pesar de haber cambiado de partido político, su visión no ha cambiado y cumplirá sus promesas desde Morena.

“No tengan miedo. No tengan duda porque hoy estoy en el partido en el gobierno donde sí se pueden hacer las cosas. Voy a cumplir mis promesas de campaña con el apoyo de la primera presidenta mujer”, aseveró López Castro.

La senadora Cynthia López Castro dijo que salió de las filas del PRI, ya que este partido ya no la representa, pero eso no la hace traidora.

“Quiero decirle a todos mis electores que estén tranquilos, que no se sientan traicionados. Traición es traicionar en México, traición es mentir, es robar . Yo soy una mujer de manos limpias, honesta y lo único que estoy haciendo es decir: ‘no quiero estar más en un partido que ya no me representa’. Con toda convicción, con la frente en alto y viendo por México, tomé la decisión de estar del lado correcto de la historia”

Cynthia López Castro