Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, China, descartó ser cesado del Servicio Exterior Mexicano tras su agresión en contral del cónsul general Miguel Ángel Isidro.

En redes sociales fue difundido un video del desaire de parte de Leopoldo Michel Díaz en contra del cónsul Miguel Ángel Isidro en Shanghái.

En la grabación realizada por un empleado del Consulado General de México en Shanghái, se mostró cómo Leopoldo Michel Díaz explotó en contra de dos trabajadores, así como del cónsul Miguel Ángel Isidro con groserías y malos tratos.

Tras este video se desató una polémica por el trato de Leopoldo Michel Díaz hacia los trabajadores de esta oficina del Servicio Exterior Mexicano.

Luego de protagonizar esta pelea en el Consulado General de México en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que lo quieren sacar de la oficina del Servicio Exterior Mexicano.

El todavía cónsul adscrito aseguró que desde la llegada del nuevo cónsul Miguel Ángel Isidro en Shanghái se presentaron las fricciones entre ellos.

Afirmó que su trayectoria dentro del Servicio Exterior Mexicano lo respalda ya que lleva al menos 37 años dedicado a ello en China.

Sobre su enojo frente a Miguel Ángel Isidro, acusó que desde hace 8 meses el cónsul general en Shanghái lo ha desautorizado frente al personal del consulado.

Leopoldo Michel Díaz informó que ya había solicitado su cambio de oficina desde diciembre -que no se le dió por nombramientos en oficinas que sólo les fueron otorgados a mujeres- y debido a estas diferencias en como llevar este servicio de México en Shanghái.

Además, remarcó que aunque Miguel Ángel Isidro sea el cónsul general, él tiene más experiencia en el ramo.

Sostuvo que la escena que protagonizó fue orquestada debido a un complot en su contra.

En la misma entrevista, Leopoldo Michel Díaz descartó ser cesado del Servicio Exterior Mexicano.

Agregó que ya tenía planes de volver a México para una nueva designación, pero por cuestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se ha retrasado un poco su regreso; sin embargo, espera llegar a tierras mexicanas en septiembre, antes del cambio del nuevo Gobierno.

Pese a lo expuesto del video que se muestra en redes, Leopoldo Michel Díaz descarta ser cesado del Servicio Exterior Mexicano.

“No van a cambiar... no van a cambiar las situaciones, no tienen ningún elemento para fincarme la responsabilidad... los procesos para quitar a un personal que lleva 40 años no son fáciles y no va a ser así”

Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, China