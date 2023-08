José Ramón López Beltrán, hijo del presidente AMLO, aseguró que Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia por parte de Va por México, usa bots en su contra.

Esta nueva acusación se da luego de que el hijo de AMLO se lanzara contra Xóchitl Gálvez, aspirante finalista del Frente Amplio por México, por el video que subió a TikTok en donde mostraba que no tenía crédito en su celular.

Cabe recordar que Xóchitl Gálvez grabó dicho video en respuesta a las acusaciones de Morena que aseguraban que ella se enriqueció ilícitamente a través de su empresa High Tech Services.

Sin embargo, a José Ramón López Beltrán no le pareció que Xóchitl Gálvez exhibiera que no tenía crédito y arremetió contra la senadora panista al decir “lo que no tiene esa señora es decencia”.

José Ramón López Beltrán acusa que Xóchitl Gálvez usa bots en su contra

Luego de las críticas que lanzó contra Xóchitl Gálvez, ahora José Ramón López Beltrán acusó que la aspirante a la presidencia usa bots en su contra.

El hijo de AMLO dedicó una publicación en X para expresar que probablemente Xóchitl Gálvez se sintió ofendida por su comentario sobre que no tenía decencia.

Ya que dijo que a raíz de sus manifestaciones, la panista reaccionó con el uso intensivo de cuentas automatizadas , o bots, en su contra a través de redes sociales.

José Ramón López Beltrán también explicó que con su comentario sobre la decencia de Xóchitl Gálvez lo que pretendía era expresar su preocupación sobre sus acciones que ponen en cuestión su conducta.

“Me llamó la atención la forma en que reaccionó, incluyendo el uso intensivo de cuentas automatizadas en redes sociales en mi contra”. José Ramón López Beltrán

Por ello, José Ramón López Beltrán sentenció que lo mejor para todos sería si Xóchitl Gálvez reconsidera su participación en la vida política rumbo a las elecciones 2024.

Entiendo que @XochitlGalvez pueda haberse sentido ofendida por mis comentarios acerca de su decencia (que no tiene). Mi intención era expresar mi preocupación sobre ciertas acciones que, en mi opinión, ponen en cuestión su conducta. Me llamó la atención la forma en que reaccionó,… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) August 28, 2023

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, es la contendiente de la oposición preferida por la ciudadanía para las elecciones 2024.

De acuerdo con el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx, Xóchitl Gálvez obtuvo este 28 de agosto una preferencia del 28.9 por ciento.