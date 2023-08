Jorge Luis Preciado, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Va por México, renuncia a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN); acusa que le regalaron el cargo a Xóchitl Gálvez.

En conferencia de prensa, en medio del proceso interno de elección del Representante del Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado aseguró que Marko Cortés ya posicionó a la senadora del PAN como ganadora.

Ello a pesar de que en el proceso interno participan otros 12 aspirantes a la candidatura presidencial de Va por México, por lo que señaló que lo que hagan es inútil, pues el método es una “farsa”.

Se le quiebra la voz a Xóchitl Gálvez en entrevista: “¿Por qué me odia el presidente AMLO?”

“A mí no me queda ninguna duda de que lo que va seguir y no quiero ser parte de ello es una farsa que se va a ir confirmando todos los días.”

Jorge Luis Preciado