Desde que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acusaron que Adán Augusto López estaría detrás de obstaculizar el acceso a la información y transparencia.

La comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, explicó que desde que el instituto se quedó sin quórum para sesionar, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, ha presionado a unidades de transparencia para que no respondan solicitudes de información que le hacen a la dependencia.

Este martes 2 de mayo, en conferencia de prensa, los cuatro comisionados del INAI reconocieron que el órgano podría desaparecer por falta de presupuesto y que desde el 30 de marzo, ya hay un rezago de mil recursos y 3 mil 296 en trámite, por la falta de quórum.

Comisionada del INAI revela que Adán Agusto López ha ordenado no entregar información

De acuerdo con la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, una persona de una unidad de transparencia de la Segob le reveló que Adán Augusto López ha dado la orden de no entregar ningún tipo de información aunque se les solicite.

“Una persona de una unidad de transparencia se acercó y me dijo: ‘¿Comisionada qué hacemos para que, como unidades de transparencia, nos generen la información las áreas administrativas porque nos dicen que ya no van a entregar nada?’”. Julieta del Río Venegas

La comisionada contó que ella le preguntó que qué les han dicho y que la persona le respondió que no podía decir nada pero que estaba involucrado “el segundo de abordo”:

“Yo le pregunté ¿Quién les ha dicho? Y me respondió: ‘No puedo decirle, pero es así como el segundo de abordo’. Entonces yo vi el organigrama y dije que el segundo de abordo debe de ser el secretario de Gobernación”, dijo.

Julieta del Río detalló que, pese a que el pleno del INAI no puede sesionar legalmente, es obligación de las dependencias dar respuesta a todas las solicitudes de información y que fue por eso que la persona se le acercó: “que no les querían dar información y que era una orden de no contestar solicitudes”.

Muy GRAVE lo que acaba de revelar el INAI.



Desde el Gobierno Federal se niegan a responder solicutudes de información, pensando que no están obligados tras la parálisis del pleno del INAI.



Y detrás de esa instrucción, estaría Adán Augusto.

La comisionada del INAI aprovechó para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por utilizar al organismo para hablar de las pensiones a expresidentes en su libro “La salida: Decadencia y Renacimiento de México”, pero ahora pretende desaparecerlo.

INAI presenta nuevo recurso ante la SCJN para sesionar con 4 comisionados

Por su parte, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que darán la pelea y que presentaron un nuevo recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para poder sesionar con 4 comisionados.

“Nos moriremos en la raya para defender al INAI. El INAI es, ha sido y seguirá siendo incómodo para el poder. La razón es simple: el INAI no trabaja para complacer a los gobernantes”. Blanca Lilia Ibarra

La comisionada presidenta dijo que la labor del organismo es defender a las personas que se les niega su legítimo derecho a saber de la vida pública, o cuando realizan un tratamiento indebido de sus datos personales.

🔎La ciudadanía puede ampararse ante las negativas de información. Incluso pueden ejercer la figura de 'Amigos de la Corte' y acercarse a la @SCJN para poder pedir también esta suspensión y que el Pleno del INAI pueda sesionar y resolver los recursos.#EnDefensaDelINAI

Sobre el recurso ante la SCJN, piden que les concedan la posibilidad de sesionar con cuatro de sus siete comisionados, quienes llamaron a la población a salir en defensa del instituto.