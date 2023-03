Un video captó a un estadounidense racista que le dice a un grupo personas que “regresen a México”. Sin embargo, le respondieron de una increíble manera que podrás ver a continuación.

El video de TikTok, compartido también en Twitter, es breve, pero muestra claramente la agresión racista del estadunidense a un mexicano que grabó el video donde el norteamericano dice “Go back to Mexico (regresen a México)”.

La repuesta de los mexicanos ante el acto racista del estadounidense generó recciones tanto en TikTok como en Twitter.

Estadounidense exige a migrante que “regrese a México” y le llevan la fiesta mexicana a la puerta de su hogar

En el video se ve al estadounidense decirle al migrante mexicano “Go back to Mexico” (vuelve a México)

El mexicano vuelve a preguntar “¿Go back to where? (¿Volver a dónde?)” y el estadounidense responde “Or wherever you came from... (O de donde sea que vengan)”. Y le respondieron de esta increíble manera.

Un grupo de mexicanos aparece después con música de los Duendes de La Sierra afuera del domicilio del estadounidense. No se fueron, pero le llevaron una parte de México hasta la puerta de su casa.

Estadounidense racista ataca en supermercado: “Aprende inglés, no es México” (VIDEO)

Otro caso de violencia racista de un estadounidense a un mexicano quedó registrado en video en 2019. El problema fue que una empleada de Walmart habló en español e hizo enojar al supremacista blanco.

La usuario kaysmiles78 subió tres videos distintos a TikTok, donde denunció el racismo de un supuesto exbombero y expolicía de Estados Unidos. La agresión se dio en un Walmart de la ciudad de Lincoln, Nebraska.

El estadounidense reclamó maltrato porque la empleada que lo atendió no usó el uniforme de Walmart. Hecho por el justificó un ataque racista muy trillado y estereotípico (como el personaje de Speedy González de los Looney Tunes).

Do you want a bed? (¿Quieres una cama?), en referencia a que los mexicanos son holgazanes. “Cuando estés en Estados Unidos, será mejor que aprendas nuestro idioma. Aprende inglés. No es España y no es México”, vociferó.

Estadounidense racista se justifica con el ataque a las Torres Gemelas

La escena que parece de Bad Lieutenant con Havey Keitel, por la entonación del estadounidense racista, continuó. El supremacista blanco se identificó como expolicía de su país.

Pero además justificó su ira en contra de la empleada de Walmart con el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. “¿Por qué dice eso (que si quiere una cama)?”, preguntó la empleada.

“¡Te voy a decir porqué: Asesinaron a 343 de mis compañeros bomberos el 11 de septiembre de 2001. Es por eso: ¿Quieres una cama? Aprende inglés!”, gritó el estadounidense racista.

