La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tendrá 30 mil lugares extra durante su sexenio; en conjunto con otras instituciones universitarias, serán 330 mil lugares extra.

Desde la conferencia mañanera del 23 de octubre, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, compartió el compromiso de incrementar la plantilla educativa a 300 mil nuevos estudiantes en universidades públicas y gratuitas en México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que “durante años” se cerraron espacios en universidades públicas como “parte del modelo neoliberal” que, de acuerdo con la doctora, consideraba la educación más como un privilegio que como un derecho.

Asimismo, resaltó como un proceso “neoliberal” que sólo quienes pasaran el examen de admisión pudieran tener la posibilidad de estudiar en una universidad o en el IPN.

“En realidad, los exámenes de admisión no eran más que un embudo. Y no es que los estudiantes no estuvieran preparados, porque salen de instituciones públicas de educación media superior, de preparatorias, de bachilleres, de Conalep, es decir, la propia Secretaría de Educación Pública les da un certificado de que están preparados para el siguiente nivel, y se hacían exámenes de admisión, todavía se hacen, con la idea de que, si se cierra el acceso, si es cada vez más difícil, entonces van a salir profesionistas de excelencia. Y en realidad lo que hubo fue un cierre de la posibilidad de estudiar en universidades públicas”

Claudia Sheinbaum