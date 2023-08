La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México en las elecciones 2024, no descartó retomar parte de la estrategia de seguridad del expresidente panista Felipe Calderón.

Desde su visita a León, Guanajuato, Xóchitl Gálvez habló brevemente sobre lo que podría ser su proyecto en materia de seguridad en caso de lograr la candidatura del frente opositor y, posteriormente, llegar a la presidencia de la República.

En entrevista con representantes de medios de comunicación, la aspirante presidencial refirió que el gobierno de Felipe Calderón tuvo “experiencias exitosas” en materia de seguridad y que las podría retomar en su proyecto.

“Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar”, así lo dijo la senador por el PAN.

Sin embargo, apuntó que lo que más se le critica al expresidente Calderón fue la rapidez con la que quiso enfrentar a los grupos del crimen organizado e intentar tener terminada la estrategia. Según Gálvez Ruiz, al gobierno de AMLO le pasó lo mismo y el resultado es 160 mil personas asesinadas.

Tal como lo indica el método de elección interna de Va por México, Xóchitl Gálvez ya se registró en la contienda interna de la oposición.

El 4 de julio la legisladora se sumó oficialmente a la lista personajes que se mantienen en la disputa por la candidatura presidencial de Va por México.

Lo anterior, mediante un método de elección muy parecido al del partido oficial, pues también habrá encuestas y recorridos por el país.

A su vez, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya definió los lineamientos que deberán seguir los aspirantes a la candidatura presidencial de sus partidos.

Sin profundizar en la que sería su estrategia de seguridad pública, Xóchitl Gálvez aseguró una vez más que no habrá abrazos para delincuentes, en alusión al “abrazos, no balazos” característico del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al respecto, la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México señaló que sí presentará en su caso una estrategia de seguridad bien pensada.

La senadora refirió que la extinta Policía Federal “no iba tan mal”, pues “había empezado a formar cuadros”, pero indicó que AMLO con el afán de descalificar el gobierno de Felipe Calderón “lo destruyó todo” y lo nuevo implementado por la actual administración ―la Guardia Nacional― “no acaba de cuajar”.

“Lo que sí creo es que de entrada, aquí no va a haber abrazos... eso sí lo dejo claro. Y sí tiene que haber una estrategia bien pensada. No iba mal la Policía Federal... había empezado a formar cuadros, pero el presidente en esas aras de que todo lo pasado está mal destruyó todo y lo nuevo no acaba de cuajar”

Xóchitl Gálvez