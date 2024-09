Luego de la polémica ausencia del senador Daniel Barreda durante la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial el pasado 10 de septiembre, Movimiento Ciudadano anunció que presentará una denuncia por desaparición forzada.

En entrevista para Azucena Uresti, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, aseguró que le parece delicado que el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña se excusara con el argumento de que no conocía el timbre de voz del cenador emecista.

Esto luego de que Daniel Barreda diera una conferencia de prensa donde afirmó que detuvieron a su padre el 10 de septiembre y que se mantuvo incomunicado por casi 12 horas “bajo la condición de que si me retiraba del lugar procesarían a mi padre”.

Por ello, Movimiento Ciudadano presentará una denuncia por desaparición forzada contra quien resulte responsable de mantener a su senador incomunicado en una sala de juicios orales en Campeche.

Movimiento Ciudadano respalda a Daniel Barreda; continúan con proceso por desaparición forzada

Juan Zavala aceptó que Movimiento Ciudadano respalda al senador Daniel Barreda luego de que explicará la razón por la que no acudió a la sesión del Pleno en la Cámara de Senadores para votar la reforma al Poder Judicial.

Según el secretario general emecista, no le consta la versión de Barreda porque no estuvo ahí, pero le creen ya que su versión en consistente y no se parece a la dada por el morenista Adán Augusto López y el petista Gerardo Fernández Noroña.

Asimismo, compartió que él mismo lo cuestionó sobre las supuestas comunicaciones que sostuvo con los senadores oficialistas, hecho que Daniel Barreda negó.

“Yo explícitamente le pregunté: Oye, se está diciendo en el Senado de la República que hablaste con Adán Augusto López y con Gerardo Fernández Noroña, ¿fue así? Él me dijo que no, que de ninguna manera” Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano

Asimismo, recordó que el mismo 10 de septiembre se presentó un amparo por desaparición forzada por lo que, una vez que se genere una respuesta ante el primer recurso legal, continuarán con la denuncia correspondiente “contra quien resulte responsable”.

“Se había presentado ese día un amparo por desaparición forzada de personas, entonces una vez que se haya generado una respuesta, vamos a continuar con la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable” Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano

Daniel Barreda: Movimiento Ciudadano reclama “ligereza” de Gerardo Fernández Noroña durante discusión de la reforma al Poder Judicial

Por otra parte, gel secretario general de Movimiento Ciudadano reclamó la “ligereza” con la que Gerardo Fernández Noroña llevó la sesión de la discusión de la reforma al Poder Judicial luego de que se denunciara la desaparición del senador Daniel Barreda.

De acuerdo con Zavala, es “delicado” que el presidente de la Cámara de Senadores afirme que no conoce el timbre de voz de un legislador pero no haga lo posible para confirmar la información que recibía.

Asimismo, resaltó que “no costaba nada suspender la sesión 10 minutos” para confirmar la situación jurídica del senador de Movimiento Ciudadano, así como la de su padre.

“A mí sí me parece delicado que el presidente del Senado diga ‘pues no conozco su timbre de voz’, una responsabilidad del presidente del Senado hubiera sido suspender, ‘cómo sé que eres Daniel Barreda, déjame confirmar’. Me parece que habla un poco de la ligereza con la que se llevó la sesión porque no costaba nada suspender la sesión 10 minutos” Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano

En otro sentido, resaltó que no consideran que haya existido un pacto entre el senador y los líderes del oficialismo en el Senado de la República como se ha mencionado, pues algunos acusaron a Barreda de pactar no presentarse a la sesión para no votar en contra.

Finalmente, Juan Zavala aclaró que, si bien por el momento queda la palabra de Barreda sobre su polémica falta el pasado 10 de septiembre, “lo que sí es un hecho es que en el estado de Campeche Movimiento Ciudadano y otros hemos vivido persecución política por parte de la gobernadora Layda Sansores”.