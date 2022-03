Consejeros del INE critican decreto que permite a funcionarios hablar de revocación de mandato

Luego de que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), diera luz verde a los servidores público a promover la consulta de revocación de mandato, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), indicaron que este no está por encima de la Constitución.

El jueves 17 de marzo del año en curso, fue publicado en el Diario de la Federación (DOF) un decreto interpretativo -impulsado y votado en menos de una semana por legisladores de Morena, para que las declaraciones de los servidores no se prohibieran durante la veda electoral, como lo es en este caso la revocación de mandato.

Es el mecanismo que permite a los ciudadanos sustituir legal y democráticamente a los gobernantes elegidos popularmente.

Tras haber sido presentado el Cuarto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 , el consejero electoral, Ciro Murayama dijo:

“Entiendo que hay quien quiere volver letra muerta a la Constitución desde posiciones no constitucionales y no democráticas, porque -independientemente de que como personas estemos o no con algún precepto constitucional- es nuestra obligación acatar la norma suprema”.

Ciro Murayama , consejero del Instituto Nacional Electoral (INE)