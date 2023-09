El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que ya están preparando su retrato presidencial como los de los otros presidentes de México en su conferencia mañanera del 14 de septiembre.

Ahora que le falta un año para terminar su sexenio, AMLO ya dio más detalles sobre este retrato presidencial tradicional entre los mandatarios mexicanos.

Los retratos presidenciales están colocados en la Galería de los Presidentes en el ala sur de Palacio Nacional, en la que es posible ver las pinturas de los otros mandatarios mexicano como Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.

A pesar de que AMLO había dicho que rompería con la tradición presidencial de tener su retrato en pintura, desde finales de junio de este 2023 se animó a sí seguir la costumbre de los presidentes.

Pero como había dicho él espera que su retrato pueda ser en un lugar muy representativo para él como es la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

AMLO revela cómo quiere que sea su retrato presidencial, aunque se reservó el nombre del artista que podría pintarlo

En su conferencia mañanera, AMLO dio más detalles sobre como quiere que sea su retrato presidencial.

Y es que el presidente de México, mostró sus deseos para que pueda ser retratado con la Plaza de la Constitución o el Zócalo como fondo de su retrato.

Aunque no dio más información de cómo será este retrato, porque aún se desconoce si portará la banda presidencial o no como lo han hecho los otros mandatarios del país.

Tampoco reveló la identidad del artista que lo va a pintar, pero dijo que no lo haría para no ponerlo nervioso, sin embargo sí dijo que se trataba de una persona joven, sensible, y que era de los pintores de la Escuela de Pintura Esmeralda de la CDMX.

AMLO quiere ser retratado en el Zócalo por esta razón

Sobre el porqué es que AMLO eligió al Zócalo de la CDMX como fondo de su retrato presidencial, el mandatario explicó que la Plaza de la Constitución es un lugar muy representativo para él y su movimiento.

Ya que ningún movimiento en México ha estado tantas veces en este sitio, además de que en dicho lugar lo ha logrado llenar en varias ocasiones y ha emprendido varias luchas como las elecciones presidenciales de 2006.