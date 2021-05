Clemente Castañeda responsabiliza a AMLO de asesinatos de candidatos de Movimiento Ciudadano

México.- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es responsable de los asesinatos de los candidatos de Movimiento Ciudadano que han ocurrido este mayo de 2021.

Clemente Castañeda explicó que AMLO es responsable de las muertes de Alma Barragán y Abel Murrieta, candidatos en Moroleón, Guanajuato y Cajeme, Sonora, respectivamente.

Además, Clemente Castañeda responsabilizó a AMLO de las muertes ocurridas por el crimen organizado en México.

De acuerdo con Clemente Castañeda, AMLO es responsable directo de las muertes en el país, aunque no el culpable.

Clemente Castañeda recordó el reclamo del asesinato de Abel Murrieta, y dijo que “el presidente de la República, cuando le reclamábamos su responsabilidad en el asesinato de Abel Murrieta nos contestó: ‘Pues espero que no me hayan hecho culpable, sino responsable’. Él es responsable directo de las muertes de este país y evidentemente no es el culpable”.

AMLO es responsable de avance del crimen, acusa Clemente Castañeda

Según Clemente Castañeda, el crimen organizado se ha apoderado de mucho espacio en México, y el responsable de todo ello es AMLO, como jefe del Estado de Mexicano.

El titular de Movimiento Ciudadano explicó que a AMLO le gusta estar en la grilla y no enfrenta los problemas que vive el país.

Por ello llamó a que AMLO se haga cargo de la seguridad.

De acuerdo con el líder de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González, candidatos de municipios como Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Villagrán y Juventino Rosas han dejado de hacer campaña por las constantes amenazas.

Sin embargo, dijo que Alma Barragán no había recibido amenazas o advertencias de grupos criminales.

Alma Barragán, candidata a la presidencia municipal de Moroleón, fue asesinada durante un acto proselitista. Lo mismo le ocurrió a Abel Murrieta en Cajeme. Ambos eran candidatos a la presidencia municipal de sus respectivos municipios, de parte de Movimiento Ciudadano.