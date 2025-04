Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, manda mensaje ante tensión por aranceles de Estados Unidos.

Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra de gira por el estado de Campeche donde se pronunció duramente en contra de los políticos de Estados Unidos.

Desde la ciudad de Campeche, la presidenta de México, recordó que el país no es “piñata de nadie” en referencia a los políticos de Estados Unidos que critican a la nación.

En presentación del programa de vivienda en el estado de Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum manda mensaje ante tensión por aranceles de Estados Unidos y a sus políticos.

En este duro mensaje les recordó en particular a los políticos de Estados Unidos que están en campaña y que ocupan al país como tema electoral para ganar elecciones estatales que “México no es piñata de nadie”.

Asimismo les pidió a los políticos de Estados Unidos que mejor se enfoquen a los problemas de su propia nación, ya que insistió que tienen muchos de manera interna.

En ese sentido les dijo que “no utilicen a México para hacer campaña” en la que por ahora en estos tiempos electorales en Estados Unidos están inmersos.

“Nadie le pide nada a México somos un país extraordinario y también ya hay que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos México no es piñata de nadie que si quieren porque no sé si saben pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales entonces que se dediquen a hablar de su país que bastantes problemas tienen que no utilicen a México para hacer la campaña”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México