Carlos Navarrete, expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lanzó una fuerte acusación en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su tiempo en dicho partido.

Las acusaciones de Carlos Navarrete fueron hechas durante una entrevista con el periodista Eugenio Amézquita, en la cual aseguró que AMLO recibió “maletas” de dinero durante su estadía en el PRD.

Estas declaraciones se sumaron a las que hizo la escritora Elena Chávez en “El Rey del Cash”, publicación que aseguró un supuesto desvío de recursos para favorecer a AMLO en el PRD desde 2007.

El libro de Elena Chávez recibió críticas desfavorables, pues la propia autora confesó que no cuenta con pruebas para demostrar sus dichos, pues el dinero se entregaba en efectivo:

Carlos Navarrete se lanzó contra AMLO durante una entrevista en la que reapareció públicamente, en la cual aseguró que López Obrador recibió dinero de integrantes del PRD para recorrer el país.

El expresidente del PRD aseguró que tanto alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y otros funcionarios contribuyeron con “dietas” para financiar el proyecto que encabezó AMLO en el PRD.

De acuerdo con el relato de Navarrete, los integrantes de dicho partido donaban el 10% de su salario mensualmente, pues entonces AMLO se encontraba recorriendo todos los municipios de México.

En ese sentido, las aportaciones habrían sido para gastos en hospedaje, comida, boletos de avión y viáticos.

Carlos Navarrete aseguró en la mista entrevista que AMLO no recibía sobres de dinero, como se ha acusado en algunas espacios informativos sobre, sino “maletas”, según dijo en entrevista.

“En los sobres amarillos no cabían las cantidades que recibían, eran maletas. Tú no vas a meter 2, 3 , 5 millones de pesos en uun sobre amarillo. Muchos me dicen, ¿por qué lo hicieron? Porque creíamos en el proyecto, porque creímos que era bueno, porque un hombre con esta visión humanista, con esta visión por los hombres, podía hacerle bien al país, pero queríamos que fuera en democracia, con equilibrio de poderes, y que llegara un presidente que no representara a los que habían votado por él sino al conjunto”

Carlos Navarrete