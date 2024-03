Cambio de horario 2024: Aquí te contamos cuáles son las 5 entidades del país en donde aún aplica la modificación a partir de este domingo 10 de marzo.

Y es que aun hay municipios de México que sí deberán hacer un cambio en las manecillas del reloj, pese a que esto ya no aplica en la mayoría de nuestro territorio.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre de 2022 la Cámara de Senadores aprobó por mayoría la Ley de los Husos Horarios, poniendo así punto final al llamado horario de verano.

¿Cuáles son las 5 entidades en donde aún aplica la modificación de cambio de horario a partir de este domingo 10 de marzo de 2024?

Debes saber que, pese a que ya no existe el horario de verano, aun hay 5 entidades que deben realizar el cambio de horario este 2024, a partir de hoy, domingo 10 de marzo. No obstante, no todos los municipios de esos estados forman parte de esta medida.

Por ello, a continuación te contamos cuáles son las entidades y sus respectivas localidades que adelantarán una hora en sus relojes:

Baja California: Ensenada, Mexicali, San Quintín, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito.

Chihuahua: Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga y Pradexis G. Guerrero.

Coahuila: Acuña, Allende, Hidalgo, Guerrero, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz y Matamoros, Miguel Alemán, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

México dijo adiós al cambio de horario en 2022

En el mes de octubre de 2022, los Senadores de la república dieron fin al horario de verano que se implementaba desde más de 25 años en México, luego de que fuera aprobada la Ley de los Husos Horarios.

Esta modificación en el horario se aprobó hace más de dos décadas y media, con el argumento de que permitiría aprovechar más la luz del sol y así hacer menos uso de la electricidad en las casas y oficinas.

Los ahorros energéticos del Horario de Verano representaron menos del 1% en comparación con energías que se consumen cada año, por lo que los legisladores señalaron que “no cumplió el objetivo”.

Además, el gobierno actual aseguró que “dañaba a la salud”, por lo que se procedió a su eliminación de forma permanente.