La Secretaría de Marina (Semar) Armada de México envió condolencias a la familia del marino que murió “al servicio de la Nación”, identificado como cadete Velázquez.

Se refieren al marino que murió cuando su paracaídas no abrió y se impactó con el suelo cuando hacían prácticas desde un helicóptero.

La Semar dijo que no solo toman en cuenta que su paso por la Marina engrandece la vida del joven sino que reconocen que hay dolor ante la pérdida de un compañero, amigo, hermano e hijo de la Patria.

El joven fallecido era cadete de Infantería de Marina de la Heroica Escuela Naval Militar.

No obstante, no se mencionó nada sobre si se investigará porqué no abrió el paracaídas que le fue proporcionado.

Semar ante accidente de paracaídas: Sabemos los riesgos de nuestra labor

La Semar justificó únicamente que “sabemos los riesgos que conlleva nuestra labor” y que sus acciones son ejemplo de entrega, valentía y orgullo.

En el video que circula en redes sociales se observa a ocho cadetes que se lanzan de un helicóptero, de los cuales solo siete logran abrir el paracaídas. Aparentemente el cadete Velázquez fue el último en saltar.

Video de marino accidentado al saltar en paracaídas causa polémica

“Uno se fue liso, uno se fue liso...,no se enganchó, dirección a la L “, se escucha decir a otro marino, probablemente un de los instructores desde tierra, en el video que se está haciendo viral en redes sociales.

La caída fue a tal velocidad que desde la distancia se logra ver el fuerte impacto de la persona contra la tierra y lodo.

En redes sociales hay opiniones encontradas, mientras unos piden que se sancione al marino que grabó otros exigen una investigación y que no se se justifiquen “en los riesgos que saben que enfrentan”.

Otros más piden bajar la imagen de redes sociales ya que se expone completamente la posición, el cuerpo e incluso el rostro del joven.