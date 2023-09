El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que tenga planeado acusar al expresidente Carlos Salinas de Gortari de torturar a Mario Aburto, quien es el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio.

Durante la conferencia matutina de hoy miércoles 20 de septiembre, AMLO señaló que Salinas de Gortari no tiene nada de qué preocuparse, pues a la fecha no ha sido informado sobre nada respecto al caso de Mario Aburto y Luis Donaldo Colosio.

Esto luego de que Raymundo Riva Palacio publicó una columna titulada “La sorpresa de octubre”, en la que señala que el gobierno de AMLO buscaría usar el caso Colosio y Mario Aburto con fines políticos para las elecciones de 2024.

AMLO niega intención de acusar a Carlos Salinas de Gortari por tortura contra Mario Aburto

Al desmentir lo dicho en la columna de Raymundo Riva Palacio, AMLO le pidió a Carlos Salinas de Gortari no preocuparse de una posible persecusión en su contra debido a que él no ha sido informado de alguna novedad en el caso Mario Aburto y Luis Donaldo Colosio.

Tras leer la columna, López Obrador aseguró que Riva Palacio “se la voló” con las afirmaciones vertidas en su texto.

“Que voy a llamar a cuentas a Carlos Salinas, porque lo va acusar Aburto, porque torturaron a Aburto. ¿Y este de dónde saca esto? Aquí aprovecho para decirle al licenciado Salinas que no se preocupe, porque no he recibido ni un solo informe sobre esto, pero este (Raymundo Riva Palacio) ya voló” AMLO

AMLO se lanza contra Raymundo Riva Palacio por afirmar se acusará a Carlos Salinas de Gortari de presunta tortura a Mario Aburto

AMLO calificó la columna de Raymundo Riva Palacio que refiere el supuesto plan contra Carlos Salinas de Gortari por la tortura que habría sufrido Mario Aburto como burda, ridícula y una falta de respeto a la población.

Tras desmentir una posible persecusión política contra el expresidente Salinas de Gortari, López Obrador destacó que los medios de comunicación deberían actuar con profesionalismo.

“Esto es burdo, es ridículo, es una falta de respeto a la gente, a lectores, a televidentes, a radioescuchas. Los medios tienen que actuar con profesionalismo”, indicó.

Sugirió que los medios de comunicación deberían equilibrar a los analistas que participan en sus programas con académicos “verdaderamente independientes”.