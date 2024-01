El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que tras la puesta en marcha de la Megafarmacia del Bienestar un importante número de las llamadas recibidas han sido de “broma” y no para solicitar medicamentos.

Al inicio de su conferencia mañanera de hoy 16 de enero de 2024, el presidente fue cuestionado sobre la supuesta falta de algunos medicamentos en la Megafarmacia del Bienestar ubicada en Huehuetoca, Estado de México, inaugurada el pasado 29 de diciembre.

En respuesta, López Obrador negó el supuesto desabasto en el centro de distribución y aseguró que existe toda una campaña en medios de comunicación para desprestigiar a la Megafarmacia. Como ejemplo dijo que un gran porcentaje de llamadas son de periodistas que buscan comprobar si hay o no los fármacos requeridos.

“En la Megafarmacia hay todos los medicamentos. Hay toda una campaña, un gran porcentaje de las llamadas que se hacen son de periodistas para ver si funciona y es bueno, porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona y nosotros estamos trabajando para que no falten medicamentos” AMLO

Megafarmacia del Bienestar: AMLO dice que la mayoría de las llamadas recibidas son de “broma”

Tras insistir que la Megafarmacia cuenta con todos los medicamentos necesarios para suministrar a la población, AMLO señaló que el general Pedro Lohmann, responsable del centro de distribución en Huehuetoca, le confirmó que el mayor número de llamadas recibidas no han sido para preguntar sobre medicamentos, sino han sido “llamadas broma”.

El mandatario federal apuntó que en la Megafarmacia se reciben muchas llamadas en la que preguntan por medicamentos y cuando se les responde que sí cuentan con ellos, inmediatamente cuelgan.

“Cuando le pregunté al general (Pedro) Lohmann que es el responsable, le digo: ‘¿cómo estamos en llamadas?’ Me entregó un reporte, el mayor número de llamadas no era para medicinas, era para saber ‘oiga, me puede dar este medicina’ y pum colgaban. Un porcentaje importante”, relató el primer mandatario.

De modo que instruyó que el próximo viernes se brinde un reporte más detallado sobre las llamadas que se han recibido desde el día de su inauguración a finales de diciembre de 2023.

Megafarmacia de AMLO (Especial)

AMLO aclara que Megafarmacia no centraliza medicamentos de todo México

AMLO aclaró que la Megafarmacia del Bienestar no centraliza todos los medicamentos del país, sino que funge como un centro de distribución de los medicamentos faltantes en el país.

Indicó que cada centro de salud u hospital del país cuentan con su propia farmacia y medicamentos, además de que se realizan encuestas constantes a los pacientes para saber si les fueron surtidos todos los fármacos que les fueron recetados.

Sin embargo, en el caso de que no haya un medicamento en un centro de salud u hospital, con la receta el paciente o el médico se comunican con la Megafarmacia y en un máximo de 48 horas ese medicamento tiene que llegar.

Explicó que en la Megafarmacia reciben la solicitud y enlazan con hospitales cercanos para ver si ese medicamento se encuentra en alguna clínica cercana a donde fue solicitado, pero si en 3 horas no se consigue, se envía desde la Megafarmacia hasta el lugar más apartado por tierra y avión.