Alejandra Cuevas: estoy libre por ustedes, no por las instituciones ni el fiscal

“Una cosa tengo muy clara, sin ustedes esto no hubiese sido posible”, así comienza el video en el que la recién liberada del penal de Santa Martha, Alejandra Cuevas, de 68 años, dirige un emotivo mensaje a los internautas de internet.

El mensaje en video de Alejandra Cuevas, que apenas rebasa el minuto de duración, va dirigido a la población que le ofreció apoyo y exigió su liberación, pues asegura que fue gracias a ellos que ahora está libre y no por las instituciones o el fiscal.

“Ahora estoy libre, pero estoy libre por qué. No estoy libre por las instituciones, no estoy libre por el fiscal, estoy libre por ustedes que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos”, dijo la mujer que estuvo detenida por el caso Gertz durante casi año y medio.

Igualmente expresó que de no ser por todo el apoyo, toda la ayuda que le tendieron durante su detención, seguiría recluida en el penal de Santa Martha.

“Yo nunca hubiese ayudado a alguien que no conocía, me dieron un ejemplo y una lección de vida, en la cual sin ustedes estaría yo nuevamente presa. Muchas gracias”. Alejandra Cuevas

El video fue circulado por su familia en redes sociales con el hashtag #AlejandraCuevasLibre. Su hijo, Alonso Castillo Cuevas, lo publicó con la siguiente descripción:

“Mi mamá les da las gracias y me uno a su gratitud, todos ustedes forman parte medular de su liberación y de nuestras vidas.

Nuestro compromiso con las mujeres invisibles continua y junto a ustedes, lo lograremos”.

Nuestro compromiso con las mujeres invisibles continua y junto a ustedes, lo lográremos. #AlejandraCuevasLibre pic.twitter.com/ec8BaHo9Un — Alonso Castillo Cuevas (@acastilloDC) March 30, 2022

Alejandra Cuevas creará una asociación en defensa de personas inocentes detenidas

“Así como me ayudaron, que fue una ayuda, les repito, no estaría yo aquí platicando con ustedes, seguiría en una celda en Santa Martha. Ahora todo terminó”. Alejandra Cuevas

Alejandra Cuevas, además de expresar que no tenía forma de agradecer todo el apoyo, dijo que una vez más se dio cuenta del poder que tiene la sociedad, que se puede ejercer presión con lo que se quiere hasta lograr obtenerlo.

Ante esto solicitó ayuda a la población para trabajar en conjunto con su futura Asociación, que al estar el proyecto terminado, buscará ayudar a liberar a personas inocentes que se encuentran detenidas por alguna injusticia.

“Pero (aquí) no termina, necesitamos que me ayuden para que ahora que esté terminado todo el proyecto de la Asociación, me ayuden a sacar personas inocentes como yo”, invitó Alejandra Cuevas.

Finalmente agregó que estará encantada de que se unan a esta lucha, que es lucha de todos.

“Ahora fue libertad para Alejandra, la próxima será la libertad para mi mejor amiga, libertad para Mara”. Alejandra Cuevas

Liberación de Alejandra Cuevas

Alejandra Cuevas fue detenida por supuesto homicidio por omisión durante un año y 3 meses.

Alejandro Gertz Manero impuso la denuncia a Alejandra Cuevas junto con su madre y hermana, por haber sido negligentes en el cuidado de su hermano Federico Gertz, quien fue esposo de su madre, Laura Morán y el cual falleció de cáncer.