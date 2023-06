La exconsejera Adriana Favela rechazó su postulación para dirigir la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de ser propuesta por la recientemente designada como consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

A través de su cuenta de Twitter, Adriana Favela agradeció las muestras de apoyo para ser designada secretaria ejecutiva del INE; sin embargo, dijo que “al no existir las condiciones idóneas”, prefirió declinar .

En su mensaje, la exconsejera señaló que siempre busca sumar y trabajar en armonía a favor de las instituciones y de la democracia paritaria.

“Agradezco las muestras de apoyo ante la posibilidad de ser designada como Secretaria Ejecutiva del @INEMexico. Pero al no existir las condiciones idóneas, preferí declinar. Siempre busco sumar y trabajar en armonía a favor de las instituciones y de la democracia paritaria”, expresó Adriana Favela en Twitter.

Esto luego de que fue propuesta por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para ocupar la Secretaría Ejecutiva del INE que está vacante desde la renuncia de Edmundo Jacobo el pasado 3 de abril .

Agradezco las muestras de apoyo ante la posibilidad de ser designada como Secretaria Ejecutiva del @INEMexico. Pero al no existir las condiciones idóneas, preferí declinar. Siempre busco sumar y trabajar en armonía a favor de las instituciones y de la democracia paritaria 🙏🏻 — Adriana Favela H (@adriafavela) June 22, 2023

Adriana Favela ya había enviado una carta a Guadalupe Taddei para declinar postulación a la Secretaría Ejecutiva del INE

La consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, reveló que por medio de una carta, la exconsejera Adriana Favela declinó su postulación para la Secretaria Ejecutiva del INE.

En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, en donde se pretendía designar al nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, Guadalupe Taddei leyó una carta de Adriana Favela en donde agradeció la propuesta, pero dijo rechazar dicho puesto, en caso de alcanzar los votos del Pleno del INE. Por lo que pidió que se le retire de la propuesta.

“Me dirijo a usted para agradecer la consideración que ha tenido conmigo, al proponerme ante el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva. No obstante, por este medio le informo que he decidido declinar mi participación y por tanto le solicito se me retire de la propuesta que amablemente ha hecho de mi persona. Reciba mi respeto y el deseo de que tenga éxito en su gestión en esta institución del Estado mexicano”, escribió Adriana Favela en su carta.

Adriana Favela concluyó su periodo como integrante del Consejo General del INE el 3 de abril de 2023 .

Vuelven a rechazar propuesta de Flavio Cienfuegos Valencia para la Secretaría Ejecutiva del INE

Con siete votos en contra, el Consejo General del INE volvió a rechazar el nombramiento de Flavio Cienfuegos Valencia para ocupar la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral.

Entre los argumentos de los consejeros para el rechazo del nombramiento fue por una violación al criterio de paridad de género, de modo que exigieron la designación de una mujer para ese puesto.