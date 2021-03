Antonio Lagunes Toral, líder de RSP, recibirá La Cruz de Diamante

El galardón lo otorga el Consejo de Empresarios de la Cultura al político de Veracruz.

México.- El líder del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en Veracruz, Antonio Lagunes Toral, recibirá La Cruz de Diamante, galardón que otorga el Consejo de Empresarios de la Cultura, Artes e Historia de Veracruz.

El reconocimiento al líder estatal de RSP es por su trayectoria de vida que contempla haber trabajado desde pequeño para apoyar a su familia.

“Sin ella, no estaría el día de hoy aquí siendo galardonado, recuerden que un servidor tuvo que dejar la escuela desde jovencito, para apoyar a mi madre con los gastos de la casa, no me da pena decir que fui carpintero, electricista, bolero, vendedor de verduras, gelatinas, paletas, etc.” Antonio Lagunes Toral. RSP

Su historia considerada inspiracional por el Consejo, es un orgullo para el político pues tuvo distintos oficios como bolero, electricista, carpintero y vendedor de todo tipo de productos.

Además, para brindar el apoyo económico a su madre Antonio Lagunes tuvo que dejar la escuela a edad temprana pero siempre conservando sus valores como él afirma.

"Agradezco a mi Madre quien fue padre y madre para mí, inculcándome los valores del trabajo desde pequeño y la disciplina, para luchar por mis sueños, sin olvidarme de dónde vengo, pero con la mente fija hacia donde me dirijo" Antonio Lagunes Toral. RSP

Antonio Lagunes busca derribar la hegemonía de Morena en Veracruz

Actualmente Lagunes Toral tiene una planilla de 30 candidatos en el estado de Veracruz que buscan el Congreso local y ser una opción para derribar a la hegemonía Morena con candidatos destacados pero que no han vivido de la política.

Además, 20 candidatos buscan llegar a la Cámara de Diputados y al menos 180 aspirantes a presidentes municipales

Bernardo Barrios Rodríguez, representante del Consejo, entregó la notificación a quien consideró un hombre exitoso no sólo por su historia de vida sino por haber posicionado a RSP en Veracruz en los últimos cuatro años.

La entrega de La Cruz de Diamante a Antonio Lagunes Toral será el próximo 6 de mayo en Boca del Río, Veracruz.