"Somos como el arte y el arte no se toca": Alumnas encaran a maestros acosadores (VIDEO)

Estudiantes del CBTIS 97 ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, se manifestaron contra los maestros que señalaron, las acosan.

México.- La tarde de este martes 10 de marzo, alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 97, ubicado en el estado de Veracruz, encararon a maestros del centro educativo debido a que acusaron, ejercen acoso en su contra.

Decenas de estudiantes del bachillerato que se ubica en Boca Del Río, llevaron a cabo una protesta al interior del plantel en la que marcharon y se reunieron en la explanada central del mismo, donde lanzaron consignas en contra de los docentes y un médico que presta sus servicios en el mismo.

De la misma forma, las jóvenes colocaron diversas cartulinas en las paredes exteriores de la escuela, en las que incluyeron los nombres de los profesores que ejercen violencia de género en su contra, además de que exigieron a las autoridades actuar para frenar el acoso .

Incluso, un grupo de alumnas encaró al médico del plantel que se encontraba en su oficina y debido a la concentración de estudiantes, salió de ella para escucharlas, ante lo cual las jóvenes comenzaron a gritar al unísono: “ no más acoso ”, por lo cual decidió volver a entrar a su cubículo.

Esta revolución ya nadie la para. Alumnas de prepa en Veracruz se unen y confrontan enérgicamente a maestros acosadores. Advierten: “Somos como el arte y el arte no se toca”. #NuncaMasGozaranDeLaComodidadDeNuestroSilencio #SomosComoElArte #YaBasta #MeTooMx #8M #DiaDeLaMujer pic.twitter.com/MOYurunhQB — Natalia González Villarreal (@natalia_glez) March 10, 2020

Sobre los hechos, circulan en redes sociales varios videos en los que muestran los momentos en los que enfrentaron al sujeto, así como parte de las palabras que algunas estudiantes pronunciaron en la reunión que realizaron en la explanada.

“No somos objetos para que nos estén tocando, somos personas y valemos. Somos como el arte y el arte no se toca, no se lastima, no se quiebra, no se destruye. Somos arte”

“Somos hermanas y estamos en esta tierra para acabar con toda esta gente mala”. Alumnas del CBTIS 79 denunciando el acoso por parte de maestros. Sus compañeros apoyándolas en su lucha. pic.twitter.com/yCOrwGLrY3 — Natalia González Villarreal (@natalia_glez) March 10, 2020

Por lo ocurrido en el plantel, el director del mismo Francisco Corro Flores, declaró a medios que las denuncias son atendidas desde que se tuvo conocimiento, aunque invitó a aquellas que no se han acercado a realizar el señalamiento directo, que permita continuar la investigación.

Además, expuso que el reglamento es claro, por lo que prometió que no tolerarán comportamientos en contra de las estudiantes por parte de los profesores y dijo que de comprobarse las acusaciones, se actuará en consecuencia.